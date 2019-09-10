Tadashi Shoji مجموعة ربيع 2020 من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري ، قدم تداشي شوجي Tadashi Shoji مجموعة ربيع 2020 .
وتنوعت المجموعة من حيث الألوان، إنما كان البارز فيها تأثرها كثيراً بأزياء "الكيمونو" التقليدية في اليابان.
كما برزت قصة الأوف شولدر والفساتين القصيرة والطويلة، التي تظهر وكأنها قطعتان عند الخصر، إضافة إلى الأقمشة المطبعة، التي أضفت لمسة حيوية على الفساتين القصيموديااترة.
شاهدوا بعض الصور من مجموعة تداشي شوجي Tadashi Shoji لربيع 2020.
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