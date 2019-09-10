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Tadashi Shoji مجموعة ربيع 2020 من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري ، قدم تداشي شوجي Tadashi Shoji مجموعة ربيع 2020 .

فستان أوف شولدر من مجموعة تداشي شوجي
فستان أوف شولدر من مجموعة تداشي شوجي


وتنوعت المجموعة من حيث الألوان، إنما كان البارز فيها تأثرها كثيراً بأزياء "الكيمونو" التقليدية في اليابان.

فستان بمشتقات اللون الأزرق من مجموعة تداشي شوجي
فستان بمشتقات اللون الأزرق من مجموعة تداشي شوجي


كما برزت قصة الأوف شولدر والفساتين القصيرة والطويلة، التي تظهر وكأنها قطعتان عند الخصر، إضافة إلى الأقمشة المطبعة، التي أضفت لمسة حيوية على الفساتين القصيموديااترة.

من مجموعة تداشي شوجي
من مجموعة تداشي شوجي


شاهدوا بعض الصور من مجموعة تداشي شوجي Tadashi Shoji لربيع 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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