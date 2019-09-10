كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - أزياء خضراء وذهبية من المشاهير لليوم الوطني





يرتبط ذِكْرُ اليوم الوطني بالأزياء الشعبية دائمًا، فإن كنتِ ترغبين في اطلالة شعبية خضراء في هذا اليوم، فقد جمعنا لكِ أزياءً شعبية سعودية عدة باللون الأخضر من الفنانات، واطلالات مشابهة بالجلابيات والقفاطين المتنوعة؛ لتتميزي باطلالة شعبية وعصرية بالوقت ذاته؛ حيث تتَّسم هذه الأزياء بالحشمة وباللون الأخضر المزين بالذهبي أو الأسود؛ لاطلالة يومٍ وطنيٍّ مثالية.

يارا



ارتدَت أميرة محمد زيًّا شعبيًّا أخضر مزينًا بالذهبي، وظهرت بجلابية خضراء مزينة بالذهبي في أطراف الأكمام والمنتصف، وبخيوط سوداء في المنتصف، وزينت اطلالتها باكسسوارات ذهبية، واختارت أمل محمد زيًّا شعبيًّا أخضر مزينًا بفصوص عدة ذهبية لامعة، وتجمَّلت غدير السبتي بجلابية خضراء مزينة بالذهبي، مصممة بأكمام خضراء شفافة بزهور ذهبية.



أما زينب غازي فتزينت بثوب أخضر بأكمام شفافة مطرز بالذهبي، وعن بلقيس فقد ارتدت قفطانًا أخضر بتطريزات ذهبية ضخمة.

في حين أطلت نوال الكويتية بزيّ أخضر بأكمام سوداء مطرز بأكمله بالفضي، وتألقت الفنانتان سلمى رشيد ويارا بقفاطين خضراء مطرَّزة بالذهبي، ومن الممكن أن تستوحي من تلك الأزياء ما يناسبكِ في هذا اليوم المميز.

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