عبايات سوداء شيك للبنات من الفاشينيستا روان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - الفاشينيستا روان واحدة من مدونات الموضة الخليجات الشابات، لها الكثير من المتابعات عبر حسابها الخاص على انستقرام Wani Daily والتي تحرص فيها على تقديم الكثير من الاطلالات الناعمة والهادئة التي تشبه شخصيتها.



وكأيّ مدونة عربية خليجية ترتدي روان في الكثير من اطلالتها العبايات الخليجية السوداء، مع التفاصيل الناعمة والشبابية، التي تناسب الكثير من البنات، وقد اخترنا لكِ اليوم أبرزها، لتستلهمي منها ما يناسبكِ.

عبايات ناعمة مع الكشكش المتدرج

عبايات ناعمة مع الكشكش المتدرج





يمكنكِ اختيار موضة الكشكش المتدرج بطريقة شبابية وعصرية من الفاشينيستا روان، والتي تمنحها اطلالة لافتة للأنظار وعصرية، كالعبايه السوداء مع التدرجات من خامات الشيفون والأورغانزا اللامعة، نسقت معها صندلًا مفتوحًا باللون النود للمسة أنثوية، بينما اختارت الحجاب باللون الأسود ليمنحها لمسة مترفة قليلًا.

عبايات سوداء مع أكمام مطرزة ذهبية

عبايات سوداء مع أكمام مطرزة ذهبية





اختيار العبايات السوداء من الممكن أن تمنحك اطلالة مبهجة وجذابة، بخاصة مع اختيار لمسات بألوان أخرى كاللون الذهبي ،الذي يبدو مميزًا جدًّا مع العبايه السوداء، واختارته المدونة روان على الأكمام لاطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري، نسقت معه حذاءً ذهبيًّا مدببًا مناسبًا للمراهقات، يمنحهنّ اطلالة أنثوية شبابية.



العبايات السوداء الشفافة مع تنسيق مميز من الفاشينيستا روان





من الموديلات التي أعجبتنا من اطلالات روان دالي، هو اختيارها للعبايات السوداء من التول الحرير الشفاف، باطلالتها الكلاسيكية الناعمة، نسقته مع فستان أبيض بسيط، وشنطة جلد حمراء للمسة أنثوية طاغية للمراهقات.

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عبايات سوداء مفتوحة مع تنسيق كلاسيكي

عبايات سوداء مفتوحة مع تنسيق كلاسيكي





عادة ما تحتار الصبايا المراهقات باختيار التصميمات الكلاسيكية المفتوحة للعبايات، وطريقة تنسيقها، لهذا اخترنا لكِ العبايه السوداء المفتوحة من دون أيّ تطريزات، فقط بتصميم بسيط لامع على الأكمام، متناغم مع التنورة العالية الخصر البراقة التي اختارتها مع العبايه لاطلالة رشيقة وجذابة في الوقت نفسه، ونسقت معهما توب أسود هادئًا.

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