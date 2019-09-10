يعتبر داء كثرة الوحيدات من الأمراض الفيروسية العادية، قد يسبب شعورا عاما بالتعب والضعف لمدة قد تستمر بضعة أسابيع حتى بضعة أشهر.
وإليكِ أعراض داء كثرة الوحيدات، بحسب مايو كلينيك.
- الإرهاق، والذي ينتج نتيجة الإنهاك الشديد في العمل وعدم أخذ قسطًا كافيًا من الراحة.
- التهاب الحلق وربما يُشخَّص خطأً على أنه التهاب الحلق العقدي، وهذا لا يتحسَّن بمجرد العلاج بالمضادات الحيوية
- الحُمّى، والتي تؤدي لإرتفاع درجة الحرارة، والتي قد تبدأ بعد مرور 6أسابيع من ىالتعرض للفيروس.
- تضخُّم الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين
- تورُّم اللوزتين
الصداع
الطفح الجلدي
طحالًا رخوًا متضخمًا
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض داء كثرة الوحيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.