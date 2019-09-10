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أعراض داء كثرة الوحيدات

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يعتبر داء كثرة الوحيدات من الأمراض الفيروسية العادية، قد يسبب شعورا عاما بالتعب والضعف لمدة قد تستمر بضعة أسابيع حتى بضعة أشهر. 

وإليكِ أعراض داء كثرة الوحيدات، بحسب مايو كلينيك.

- الإرهاق، والذي ينتج نتيجة الإنهاك الشديد في العمل وعدم أخذ قسطًا كافيًا من الراحة.

- التهاب الحلق وربما يُشخَّص خطأً على أنه التهاب الحلق العقدي، وهذا لا يتحسَّن بمجرد العلاج بالمضادات الحيوية

- الحُمّى، والتي تؤدي لإرتفاع درجة الحرارة، والتي قد تبدأ بعد مرور 6أسابيع من ىالتعرض للفيروس.

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- تضخُّم الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين

- تورُّم اللوزتين

الصداع

الطفح الجلدي

طحالًا رخوًا متضخمًا

 

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