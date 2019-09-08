أسماء عطور نسائية لرائحة منعشة في فصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 01:40 مساءً - لكلّ موسم عطرٌ يليق بمناخه والأجواء السائدة خلاله، وتبحث النساء خلال فصل الصيف عن أسماء عطور نسائية عالمية لتتناغم مع إطلالاتهنّ الصيفية وتضفي عليها المزيد من الرقّة والأنوثة والانتعاش.

إليكِ قائمة بـ أسماء عطور نسائية مشهورة تليق بفصل الصيف، وتمتاز بعبق منعش وفاخر يرافقكِ طوال ساعات النهار واللّيل ليصنع لكِ هويّة خاصة ويعطي إطلالتكِ توقيعاً فريداً.

احدث العطور النسائية لفصل الصيف



جمعنا لك مجموعة أسماء عطور نسائية فخمة ستمنحك رائحة آسرة وجذابة.



Un Jardin sur la Lagune

Un Jardin sur la Lagune

إنه عطر جديد من هيرمس HERMÈS في غاية الفخامة والرقي، وهو مستوحى من الحلم وأجواء الحدائق الرومانسية والهادئة. يشتمل هذا العطر الزهري بامتياز، في تركيبته، على الزهور والمسك الأبيض والأخشاب، ويتميز برائحته المهدئة والنابضة بالحياة، فإن كنت تشعرين بالملل والتعب، فهذا العطر خيار مثالي لك.

أفضل عطر نسائي ثابت

La Vie Est Belle



هذا العطر من لانكوم Lancome يتميز برائحة الحلوة الفريدة من نوعها، وهو يعد عطراً زهرياً مشرقاً للغاية وشبابياً. يتركز هذا العطر بشكل أساسي، على زهرة السوسن والياسمين وزهر البرتقال، مع لمسات غنية من الباتشولي والكشمش الأسود والكمثري. يلائم هذا العطر الذي يدوم طويلاً أوقات النهار والمساء على حد سواء، وهو مثالي للنساء الأصغر سناً.

أسماء عطور نسائية فخمة





Victoria’s Secret Bombshell Eau De Parfum

Victoria’s Secret Bombshell



هذا العطر هو أحد العطورالصيفية المثالية للنساء من جميع الفئات العمرية، فهو يشكل مزيجاً فاخراً وأنيقاً من نغمات الفاوانيا والفاكهة والفانيليا والأوركيد التي ستمنحك رائحة حلوة جذابة جداً. Victoria’s Secret Bombshell Eau De Parfum هو أحد العطور التي تحتاج النساء الى تجربته ولو لمرة واحدة.

عطور فخمة من وحي النجمات العربيّات



Gucci Bloom Eau De Parfum

Gucci Bloom



يتميز هذا العطر الصادر من دار قوتشي، برائحته المنعشة التي تبعث النشاط والحيوية في المرأة، لذلك هو ملائم جداً لأوقات النهار، وللحياة العملية بشكل عام. وهو يتركز بشكل أساسي على الأزهار البيضاء والياسمين. وعلى رغم رائحته الناعمة، إلا أنها تدوم طويلاً وتضفي على المرأة نفحة أنيقة وجذابة.

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جيفنشي Givenchy

L'Interdit Eau de Parfum

عطر "لينتيردي أو دي بارفان" L'Interdit Eau de Parfum من "جيفنشي" Givenchy، عطر لأوقاتكِ الرومانسيّة، يعزّز من شعور المرأة بأنوثتها وثقتها، تعلوه خلاصات نقيّة من ورود الياسمين البيضاء وتتخلّله نقاط غامضة من نجيل الهند Vetiver والباتشولي ما يمنحه لقب العطر الجذّاب.

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غيرلان Guerlain

L’instant Magic

عطر "لانستون ماجيك" L’instant Magic من أحدث إصدارات دار غيرلان Guerlain. عبق ورديّ غنيّ بورود الميموزا، الفرولة والبنفسج، تتخلّله نغمات من أريج اللّوز والفانيليا لعبير يأسر الحواسّ.

عطور نسائية فخمة لإطلالة صيفية راقية

عطر "جوي" من كريستيان ديور

Joy Dior

عطر "جوي"Joy من ديور Dior المنمّق بخلاصات حمضيّة يشعركِ بكثير من الانتعاش ليتحدّى برودة الجوّ. تنمّقه نفحات الياسمين، البرغموت والماندرين المنعشة.

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