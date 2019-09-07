منها التفاح والبرقوق.. تعرف على الفواكه الآمنة لمرضى السكري

حيرة يقع فيها مرضى السكري عن الفواكه التي يمكن تناولها ولا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر، وخاصة أن مريض السكري يحتاج إلى كل العناصر الغذائية، لذا لا يمكن الاستغناء عن الفاكهة، ومن الفواكه الآمنة لمرضى السكري كما ذكرها موقع "health line".

الجريب فروت

يساعد الجريب فروت على ضبط مستوى السكر في الدم، كما يساعد على ضبط تركيز الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويحرق الدهون في الكبد، وتعتبر قشور الجريب فروت مصدرًا غنيًا بالألياف ومركب البكتين التي تحد من تراكم الترسبات بالشرايين وتمنع تصلبها.

الكمثرى

من فوائد الكمثرى لمرضى السكري أنه يعتبر وجبة خفيفة صحية، فهي منخفضة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وتحتوي ثمرة واحدة من الكمثرى متوسطة الحجم على 100 سعر حراري فقط، و26 جراما من الكربوهيدرات.

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التفاح

التفاح له العديد من الفوائد لمرضى السكري، حيث يعزز إفراز هرمون الإنسولين من البنكرياس، كما أن مادة البكتين الموجودة في التفاح تدعم حامض الجلاكتورونيك، والذي يمد الجسم بحاجته للإنسولين.

البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه منخفضة السكر، وهي تحتوي على الألياف وفيتامين c، والتي تسيطر على مستويات السكر في الدم.

البرقوق

يساهم في خفض مستويات السكر بالدم، ويتحكم في مستويات الجلوكوز بالدم ويخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الخوخ

يساهم الخوخ في خفض نسبة الجلوكوز في الدم، كما أن تناول مرضى السكري للخوخ يقلل مستوى السكر في الدم، والدهون، والإنسولين لمرضى السكري من النوع الثاني.