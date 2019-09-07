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من وقت لآخر تنشر الفنانة رانيا يوسف، صورًا تجمعها بابنتيها، وكانت آخرها ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من الصور الجديدة مع "نانسي" و"ياسمين".
وعلقت "رانيا" على مجموعة الصور الجديدة، لتعبر من خلالها بأن ابنتيها هما كل شيء في حياتها، إذ قالت: "عائلتي هي كل حياتي، وأي شيء آخر يأتي في المرتبة الثانية على حسب أهميته بالنسبة لي".
وتلقت رانيا يوسف العديد من تعليقات متابعيها على صورها: "ربنا يحفظكوا ويخليكوا لبعض" "مين أم مين" "يا تتجوزيني أنتي يا تجوزيني بناتك".
ويذكر أن رانيا يوسف تشارك في الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
وتشارك رانيا يوسف أيضًا في استكمال المشاهد المتبقية من مسلسل "مملكة إبليس"، وتشارك في بطولته أيضًا غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف مع ابنتيها في صور جديدة: "يا كل حاجة في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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