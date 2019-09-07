مجموعة Van Cleef &Arpels لمسة أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - توجّهت دار فان كليف أند آربلز Van Cleef &Arpels إلى موج البحر وألوانه المتغيّرة مع مرور الساعات لإبداع مجموعتين متميّزتين من المجوهرات الفاخرة – بروم دو سافير- مستوحاة من سلسلة بالمير. نغمات من الأزرق أو الوردي وانعكاسات على الماء يبدو وكأنها تنبض بالحياة تحت شعاع من الضوء.

تسلط الدار الأضواء على إبداعات بروم دو سافير وتنفح فيها خبرتها العريقة في صياغة المجوهرات الفاخرة. فتبدو الهياكل وأنها تختفي لتبرز الأحجار النفيسة في حين تجمع المفاصل بين لمسة أناقة وحس الانسياب الرشيق.

يكشف كل حجر عن بريقه الكامل بفضل الترصيع المغلق الذي يضفي بريقاً كثيفاً إلى القطعة إذ يسمح بمرور الضوء. ولا شك أن هذا اللمعان يعزز من تدرجات الألوان الخفيفة بين أحجار السافير.





سوار وأقراط أذن بروم دو سافير

سوار Van Cleef &Arpels



وسط غشاء من الأحجار الثمينة، تذكّر مجموعة بروم دو سافير بنغماتها الرقيقة بيوم هادئ على ضفاف شاطئ البحر. كل حجرة نفيسة مرصّعة في إطار يتيح مرور الضوء بينما الهيكل المخرّم من الذهب الأبيض يوحي بعناق نسيم البحر. ماسات موزّعة على العقد والسوار، تجتمع مع أحجار السافير الأزرق الفاتح والداكن في باليه من التموجات المتلألئة. أما أقراط الأذن على شكل شلالات طويلة مرسومة بتدرّجات من الأزرق، فإذ بها تعزز الخطوط السائلة لهذه الإبداعات وتشيد برقصة الأمواج الجذابة.



إعادة ترجمة تصميم كلاسيكي



Van Cleef &Arpels

تستند إبداعات بروم دو سافير إلى مجموعة بالمير للمجوهرات الفاخرة من العام 1978 لتستمد منها الوحي. فهذه المجموعة المرصعة بالماس بأكملها تلمع تماماً مثل قطرات الماء في واحة تدمر وكأنها كنز وسط الصحراء.

تستكمل هذه المجموعة إحدى أعظم تقاليد دار فان كليف أند آربلز ألا وهي إبداع المجوهرات الفاخرة لتسليط الضوء على جمال الماس الطبيعي من خلال توحيد بريقه مع لمعان المعدن الثمين. وعلى مر العقود، أعادت الدار ترجمة هذا التقليد من خلال تصميم مجموعة اكتسبت مكانةً بارزة مثل سنوفلايك وأولمبيا وآ شوفال.



هذا العام، تعود الدار وتثري مجموعتها الدائمة من المجوهرات الفاخرة مع إبداعات بروم دو سافير الملونة.

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