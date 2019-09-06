تسريحات شعر قصير من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - صيحة الشعر القصير هي الأبرز في صيحات تسريحات الشعر للخريف المقبل. كما انها لم تغب عن المواسم السابقة حتى أن بعض النجمات العالميات، تألقن بأجمل تسريحة الشعر القصير وبدون في غاية الجاذبية. ولم يقتصر الأمر على خصل قصيرة زيّنت الرأس، إنما هناك ابتكارات في أسلوب التسريحة وحتى في اختيار لون الشعر.



إليكِ أجمل إطلالات النجمات اللواتي اعتمدن صيحة الشعر القصير:



زندايا Zendaya

Zendaya



لجأت النجمة الشابة التي غالباً ما تبهرنا بإطلالاتها الجريئة إلى الجل ذات التركيبة القويّة لتمنح شعرها القصير مظهراً مبلّلاً مع بعض التموّجات اللافتة. هي تسريحة جريئة ولافتة، تناسب المرأة التي تبحث عن إطلالة غير تقليدية.



سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson

سكارليت جوهانسون



عمدت سكارلت جوهانسون إلى قصّ أطراف شعرها حتى النهاية، تاركة الخصل الوسطية تتطاير بأسلوب فوضوي جذاب. هذه التسريحة جاءت مناسبة لملامح وجه سكارليت وهي تناسب السيدة التي تميل إلى المزج بين الإطلالات الكلاسيكية والغريبة في الوقت نفسه.





ليلي كولينز Lily Collins

ليلي كولينز



قد تكون هذه إحدى أغرب إطلالات ليلي كولينز التي اعتدنا على رؤيتها بالشعر الطويل. اختارت ليلي تسريحة بخصلات قصيرة إنما بأطوال مختلفة، جاءت مطبّقة مع غرّة جانبية عريضة أضفت لمسة رقيّ على ملامحها.



ميشيل وليامز Michelle Williams

ميشيل وليامز



هي تسريحة جريئة تعجز كثيرات عن اعتمادها. شعر أشقر بلاتيني مع خصلات قصيرة جداً لا تحمل أي لمسة من الأنوثة، إلا أن ملامح ميشيل أحدثت تناقضاً لافتاً بين اللمسات الذكورية والأنثوية.

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بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد



عندما أطلّت جيجي حديد بشعرها الأسود القصير، أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه العارضة الشابة التي تعتبر أيقونة في الجمال والإطلالات الناعمة، فاجأت متابعيها بهذه التسريحة القصير مع الشعر المالس رغم يقين الجميع بأنه شعر مستعار. إنما للحقيقة كانت التسريحة مناسبة جداً لملامح بيلا الجذابة.



كاتي بيري Katy Perry

كاتي بيري



تتمتع كاتي بيري بشخصية مشاغبة وهي من النجمات اللواتي يعشقن التغيير في إطلالاتهن. وفي هذه الإطلالة، اختارت كاتي تسريحة الشعر القصير باللون الأشقر البلاتيني مع خصلات مبعثرة بواسطة الشمع.

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