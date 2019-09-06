أفضل أنواع الشامبو للشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - تعتبر مشكلة الشعر الخفيف من أكثر المشكلات التي تعانيها السيدة والتي تمنعها من الاستمتاع بتسريحة شعرها والتألق بمظهرها الحيوي. وقد تستخدم السيدة الكثير من مستحضرات تكثيف الشعر من رغوة وبخاخ وغيرها. إلا أن العناية اليومية بالشعر الخفيف هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، ولا تتم هذه العناية إلا من خلال استخدام شامبو خاص يرافقك كل يوم.

إليك أفضل أنواع الشامبوهات الخاصة بالشعر الخفيف.



1. Thicker Fuller Hair Strengthening Shampoo

Thicker Fuller Hair Strengthening Shampoo



هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في صحة الشعر ونضارته وأبرزها عامل الإجهاد وتبدّل الهرمونات والنظام الغذائي غير الصحّي. ويأتي هذا الشامبو ذات التركيبة الغنيّة بالبيوتين والكينوا ليصلح الشعر التالف ويقوّيه من الجذور ويعزّز نموّه.



2. Kérastase Densifique Bodifying Shampoo

Kérastase Densifique Bodifying Shampoo



تأتي تركيبة هذا الشامبو من كيراستاز غنيّة بحمض الهيالورونيك الذي يساعد في ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصّف وبالتالي يمنع تساقطه.



3. Briogeo Blossom & Bloom Ginseng + Biotin Volumizing Shampoo

Briogeo Blossom & Bloom Ginseng + Biotin Volumizing Shampoo



يحتوي هذا الشامبو على أربعة مكونات أساسية: الزنجبيل، الجينسنغ، البيوتين، وفيتامين B5، وهي مكوّنات تمنح الشعر مظهراً منعشاً وتجعله يبدو أكثر كثافة.



4. Leonor Greyl Paris Bain Restructurant À La Banane

Leonor Greyl Paris Bain Restructurant À La Banane



يتكوّن هذا الشامبو من خلاصة الموز، يعمل على ترطيب الشعر من الجذور حتى الأعماق وعلى ترميم الشعر التالف.



5. Aveeno Active Naturals Pure Renewal Shampoo

Aveeno Active Naturals Pure Renewal Shampoo



يأتي بتركيبة خالية من الكبريتات، يساعد في التخلص بلطف من الأوساخ والتراكمات من دون إتلاف الشعر أو تجريده من لونه. كما يحتوي على مستخلص من الأعشاب البحرية للتأكد من أن شعرك يحافظ على مستويات الرطوبة الطبيعية.

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6. Herbal Essences Body Envy Shampoo

Herbal Essences Body Envy Shampoo



تركيبة ناعمة ولطيفة على الشعر، يساعد هذا الشامبو في زيادة حجم الشعر فيجعله يبدو أكثر كثافة وإشراقاً.



7. Head & Shoulders Volume Boost Hair Shampoo

Head & Shoulders Volume Boost Hair Shampoo



غني بالزينك بيريثيون، يعمل هذا الشامبو على تعزيز قوّة الشعر ومنحه كثافة لا مثيل لها.



8. Kiehl's Rice and Wheat Volumizing Shampoo

Kiehl's Rice and Wheat Volumizing Shampoo



بخلاصة بذور الجوجوبا والعسل وبروتينات الأرز والقمح، يعمل هذا الشامبو من كييلز على تعزيز رطوبة الشعر بحيث يصبح ملمسه حريرياً.

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