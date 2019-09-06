أقوى خلطات للحفاظ على شباب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - مع التقدم في السن، تفقد البشرة مرونتها وتتباطأ عملية إنتاج الكولاجين فيها، فتبدأ علامات التقدم في السن بالظهور عليها، وتصاب بعيوب كثيرة، فتخف إشراقتها وتصبح مترهلة وباهتة.

لتجنب ذلك كله وللحفاظ على شباب البشرة، سنقدم لك في ما يلي أقوى الخلطات الطبيعية التي تحافظ على شباب البشرة وإشراقتها ونضارتها.



خلطة القهوة واللبن الزبادي

خلطة القهوة واللبن الزبادي



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة التركية المطحونة، وملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو، وأربع ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي. وحين تحصلين على خليط متجانس شبيه بالكريما، طبقيه على بشرة وجهك مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين. بعدها، اتركي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة، من ثم شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.

كرري تطبيق هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.



خلطة الخل الأسود وزيت شجرة الشاي

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اخلطي ملعقة كبيرة من الخل الأسود وملعقة أخرى من زيت شاي الشجرة، وأضيفي إليهما كوباً من الماء. من ثم، بللي قطعة قماش نظيفة بالخليط وطبقيها على بشرة وجهك. وبعد مرور ربع ساعة، اشطفي وجهك جيداً بالمياه الباردة.

كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.



خلطة قشر البرتقال والليمون المطحون

خلطة قشر البرتقال والليمون المطحون



جففي بعضاً من قشور البرتقال والليمون جيداً، من ثم اطحنيها جيداً وأضيفي إليها قليلاً من الماء، وحركي الخليط الى أن تحصلي على عجينة متماسكة. بعدها، طبقي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي وجهك بالمياه الفاترة.

طبقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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خلطة السبانخ وزيت الزيتون

جربي هذه الخلطة لبشرة مشرقة



ضعي القليل من أوراق السبانخ والملفوف المقطعة في مياه مغلية واتركيها لمدة دقيقتين. من ثم، أزيلي أوراق السبانخ والملفوف من المياه المغلية واطحنيها في الخلاط الكهربائي الى أن تحصلي على عجينة لينة. أضيفي الى العجينة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الكريمة الحامضة. حركي جيداً كافة المكونات الى أن تحصلي على مزيج متماسك. بعدها، طبّقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. وعند انتهاء المدة المطلوبة، اشطفي وجهك بالمياه الدافئة ومن ثم الباردة.

كرري تطبيق هذا الخلطة مرتين أسبوعياً.

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