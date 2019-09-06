حشو الشعر أو الفيلر علاج سحري للشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 سبتمبر 2019 07:39 مساءً - يؤثر الشعر في الإطلالة العامة سواء بالنسبة إلى الرجال أو النساء. لذا يحرص الجميع على العناية به والحفاظ على كثافته ومظهره المتألق. النساء تحديداً، يمنحن الشعر عناية مركّزة، إذ أنه يرمز الى انوثتهن ويبرز جمالهن. كما أن مستحضرات العناية بالشعر، تتطوّر عاماً بعد عام وتضع أمام المرأة خيارات واسعة للاهتمام بشعرها ومدّه بالفيتامينات والخطوات اللازمة للحفاظ على نضارته.

من التقنيات التي أثبتت فاعليتها وقدرتها على منح الشعر مظهراً ناعماً ومشرقاً، تقنية حشو الشعر أو الفيلير (Filler).

فما هو فيلر الشعر؟ إنه مركّبات طبيعية متعددة، منها حمض الهيالورونيك وزيت الزانثالين والكيراتين وزيت الأرغان. وقد سُمّيت هذه التقنية بهذا الاسم، لأنها تخترق جذور الشعر وتزيد سماكته فيبدو كثيفاً ولامعاً.



فوائد الفيلير

يساهم الفيلر في علاج مشكلة ترقّق الشعر



يساهم الفيلر في علاج مشكلة ترقّق الشعر وهشاشته، إذ يعتبر غذاء مقوياً لجذور الشعر.

يحتوي الفيلير على زيت الزانثالين Zanthalene الذي يعمل على تنشيط ألياف الشعر وجعلها أكثر مرونة، وبالتالي يقلل نسبة تساقط الشع.

يحتوي الفيلير على نسبة عالية من الكيراتين الذي يعزز قوّة الجذور ويحميها من الغبار والتلوّث.

يزيد الفيلير كثافة الشعر من دون أن يكون له أي أثر سلبي. اذ أثبتت الدراسات والتجارب أنه التقنية الأكثر أماناً في هذا المجال بفضل احتوائه على مواد طبيعية ما يؤكد أنه حشو 100%.

لا يعمل الفيلير على تكثيف الشعر فحسب بل انه يعالج بصيلات الشعر، ما يعزّز نموّه بشكل سريع وصحيّ.



الفيلير أو البوتوكس

الفيلر علاج سحري للشعر الخفيف



كثيرة هي التقنيات المستخدمة في مجال العناية بالشعر والتي تهدف كل واحدة منها إلى معالجة مشكلة معيّنة. وفي ما يأتي بعض النقاط المختلفة بين تقنية الفيلير وتقنية البوتوكس للشعر:

يستخدم البوتوكس على الشعر التالف ويهدف إلى تصحيح الألياف المتضرّرة بفضل احتوائه على بروتينات ومعادن تعمل على تغذية الشعر وحمايته من العوامل التي تؤثر فيه سلباً.

أما الفيلر فهو يناسب أكثر الشعر الخفيف إذ، وبعد جلسة واحدة، يمنح الشعر مظهراً كثيفاً وصحياً ويحميه من التقصّف والتساقط.

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