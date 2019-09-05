قفاطين تخفي عيوب الجسم ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:43 مساءً - يعد القفطان من الأزياء المحببة إلى قلوب النساء في العالم العربي، لذلك نطلعك على أجدد موديلات قفطان مغربي 2019 قدمتها أشهر الماركات العالمية.

يأتي القفطان بأشكال عديدة وألوان رائعة تناسب كثير من أذواق النساء.. إلا أن القفاطين الواسعة باتت جزء أصيل من مجموعات أشهر الماركات العالمية في مختلف المواسم، فها هي تشق طريقها إلى مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019. شاهدي مجموعة قفاطين واسعة تخفي عيوب الجسم واختاري منها ما يناسب ذوقك وشكل جسمك.



قفاطين ماركات تخفي عيوب الجسم

Naeem Khan



- اجتاحت القفاطين المغطاة بالطبعات المزدحمة والمتداخلة مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019، وأدرجتها أسماء لامعة مثل فاوستو بوجليسي Fausto Puglisi ونعيم خان Naeem Khan وتناسب هذه الصيحة ممشوقات القامة أو اللواتي يعانين من نحافة الجسم.

- استوحت بعض الموديلات من ستايل الكاب، وتميزت بالأكمام الواسعة المنسدلة وقصة تزيد عرض أكتافك، تجدينها لدى ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، لذا هى من أنسب القطع لصاحبات القوام الكمثرى.

- برزت صيحة القفاطين الفضفاضة غير المخصرة والتي تأتي على شكل حرف A، فزينت مجموعات المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra ومجموعة دينيس باسو Dennis Basso وتساعد هذه الموديلات في إخفاء المناطق المكتنزة من الجسم لا سيما تلك المتركزة في القسم السفلي.

Etro



- شهدت مجموعات ليلا روز Lela Rose وإيترو Etro حضور أنيق للقفاطين المحددة للخصر، ونرشحها لذوات القامة على شكل الساعة الرملية لتبرز خصورهن الرشيقة والمسطحة، وعلى العكس ننصح من يعانين من مشكلة بروز البطن أن يتفادين هذه التصاميم تمامًا حتى لا يجذبن النظر إلى عيوب قامتهن.

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