عقود تشوكر خريف 2019 مرصعة بالمجوهرات البرّاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - لاقت صيحة الـ تشوكر Choker رواجاً كبيراً هذا العام، كونها من الصيحات التي تضفي رونقاً خاصاً على الإطلالة. وقد تميزت مجموعات الاكسسوارات لـ خريف 2019 بعقود الـ تشوكر choker المميزة والمناسبة للإطلالات الرسمية.

وعلى اعتبار أن هذه الصيحة استطاعت أن تحتل مكاناً لها في صندوق اكسسوارات الفتيات، قدمتها دور المجوهرات العالمية بأسلوب حديث وخارج عن المألوف، فرُصعت بمجوهرات لامعة وبرّاقة





تشوكر choker من ميو ميو miu miu

تشوكر choker من miu miu بتصميم بسيط



يتميز هذا العقد من ميو ميو miu miu بالبساطة والفخامة في آن واحد، فمجوهرات النجوم التي تزين بها استطاعت أن تمنحه صفتي الفخامة والبساطة.

ننصحك بتنسيق هذا الـ تشوكر choker مع فساتين السهرة الناعمة ذات الألوان القاتمة كالأسود أو الكحلي الغامق. ولإطلالة أكثر جاذبية اختاري أقراط بسيطة معه وابتعدي عن تلك الطويلة.





تشوكر choker من أليساندرا ريش Alessandra Rich

تشوكر choker من Alessandra Rich بتصميم مميز



يختلف عقد الـ تشوكر choker من أليساندرا ريش Alessandra Rich عن المعتاد، فهو قادر على منح إطلالتك الفخامة من دون أن تحتاجي إلى ارتداء الفساتين الفاخرة.

يتميز عقد الـ تشوكر choker بأحجار الماس التي تزينه والتي تتدلى عن الرقبة لتظهر بشكل جذاب وملفت للنظر، ننصحك باختياره في مناسباتك الرسمية.





تشوكر choker من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

تشوكر choker من Alexander McQueen بأحجار كبيرة ولامعة



الأحجار الكبيرة التي رصعت هذا الـ تشوكر choker ستمنحك بالتأكيد إطلالة فاخرة ومميزة عن الجميع. فقد رُصع بأحجار كبيرة ذات أشكال هندسية من الماس، مرصوفة بجانب بعضها البعض بانتظام، لتمنح إطلالتك الرسمية جاذبية وأناقة.





تشوكر choker روزانتيكا Rosantica

تشوكر choker من Rosantica باللون الذهبي الجذاب



بالتأكيد سترغبين في اقتناء هذا الـ تشوكر choker ذو اللون الذهبي اللامع والتصميم اللافت، خاصة وأنه يناسب الإطلالات الرسمية والعادية. فبإمكانك تنسيقه مع فساتين السهرة لإطلالة رسمية أو مع فساتين بسيطة لإطلالة يومية مميزة

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