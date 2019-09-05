موديلات بوت مناسبة للخريف من وحي إطلالات أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - حان وقت التخلي عن الصنادل الصيفية وإعادة ترتيب أحذية البوت المناسبة للخريف. وبدلًا من القلق على شكل الأظافر ، ستكونين أكثر حرصًا على تدفئة قدميكِ من النسمات الباردة.

من موسم لموسم تبقى النجمات هنّ بوصلة الأناقة، لذا، علينا التدقيق في الأنماط التي تتبعها النجمات خلال هذه الوقت من العام، لأنهنّ خبيرات في اختيار المناسب من الموضة لكل فصل. وفي هذا الصدد لاحظنا ثلاث صيحات من أحذية البوت المناسبة لمطلع الخريف، بحسب ما اختارته أشهر النجمات حول العالم.



نيكول كيدمان تختار البوت الكلاسيكي

نيكول كيدمان



تميل الممثلة العالمية نيكول كيدمان إلى الموضة الكلاسيكية الراقية، لذلك عندما بدأت نسمات الخريف تهل، اختارت زوجًا من حذاء البوت المزود بمقدمة مربعة وكعب عالٍ. نسقت هذا الحذاء الخريفي الأنيق مع سترة سوداء كلاسيكية، وأضافت لمسة عصرية بجينز بأرجل فضفاضة flare.



آشلي غراهام مغرمة بأحذية البوت فوق الركبة

آشلي غراهام



كعادتها تفضل عارضة الأزياء آشلي غراهام الاتجاهات الجريئة، لذلك اعتمدت زوجًا من أحذية البوت المزودة بعنق ممتد إلى فوق الركبة، ونسقته مع جاكيت جينز فضفاض، وضمته على خصرها بحزام أنيق.



سيندي كروفورد تعتمد البوت الشامواه

سيندي كروفورد



شوهدت الممثلة الأمريكية سيندي كروفورد باطلالة نهارية عصرية مناسبة لطقس الخريف، حيث اعتمدت حذاء البوت المصمم من جلد الغزال "الشامواه" ونسقته مع جينز وجاكيت جلد أسود.



ريهانا تفضل البوت الأبيض

ريهانا



ظهرت الأحذية البيضاء خلال الصيف بشكل بارز، ويبدو أنها صيحة ستُمرر إلى الخريف القادم. ظهرت المغنية ريهانا باطلالة بيضاء من الرأس حتى أخمص القدمين، حيث نسقت بدلة رياضية مع بوت بعنق متوسط.

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جيجي حديد تفضل الأحذية العملية

جيجي حديد



على عكس ما تظهر به على منصة عروض الأزياء أو في المناسبات الكبرى، تميل عارضة الأزياء جيجي حديد إلى الاتجاهات العملية التي يمكن اعتمدها كل يوم، لذلك اختارت حذاء البوت المسطح والمزود بكعب ضخم بصيحة الـ platform.

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