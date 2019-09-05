مكياج ناعم للنهار... أتقني تطبيقه بخطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تؤثر أناقة المرأة وجمال إطلالتها في نظرة الآخرين إليها، لا سيما في الحياة العملية، ويؤدي المكياج دوراً أساسياً في اكتمال أناقتها. فإن كنت امرأة عاملة وترغبين في تطبيق مكياج ناعم للنهار، خفيف وهادئ، فإننا سنقدم لك أفضل وأسهل طريقة لتطبيقه، وهكذا تحافظين على مظهر متألق وجذاب بشكل دائم.



العناية بالبشرة

مكياج ناعم للنهار



يكمن السر وراء المكياج اليومي الناعم والمشرق، في صحة البشرة وإيلائها العناية اللازمة لتبقى مشرقة وخالية من الشوائب والعيوب. لذلك، قومي يومياً، قبل تطبيق مكياجك الصباحي، بتنظيف بشرتك بـ غسول لطيف وتجفيفها بفوطة قطنية ناعمة، من ثم طبّقي كمية بحجم حبة البازلاء من كريم المرطب خاصتك ووزعيها على أنحاء وجهك كافة، بحيث تبقى بشرتك رطبة وندية طوال اليوم، ويظل مكياجك صحيحاً وليس دهنياً.



طريقة الحصول على تغطية مثالية

مكياج ناعم للنهار



إذا كانت بشرتك صافية، استخدمي مرطباً ملوناً، أما إذا كنت تفضلين مزيداً من التغطية، طبقي كريم الأساس بلون قريب من لون بشرتك، لكن فقط على الأماكن التي فيها شوائب وتصبغات. من ثم، طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء تحت العين، بواسطة فرشاة صغيرة مسطحة، واسحبيها أسفل عينيك. وإذا كنت تعانين من لمعان البشرة، طبقي الباودر بلون مطابق للون بشرتك، فهو يمتص أي فائض من زيوت البشرة، واحرصي على عدم استخدام البرونز للحفاظ على بشرة طبيعية. بعدها، استخدمي بلاش كريمياً ناعماً بلون قريب الى لون خدودك الطبيعي، وطبقيه على تفاحة الخدين، كذلك استخدمي القليل منه على شفتيك لتعزيز لونهما الطبيعي.



مكياج العيون

مكياج ناعم للنهار



لمظهر طبيعي ناعم ومشرق، طبقي القليل من ظل العين الفاتح، مثل العاجي أو البيج أو الوردي الخفيف، فوق الرمش العلوي، من ثم قومي بوضع طبقتين من الماسكرا على رموشك، وبإمكانك اعتماد الماسكرا البنية أو السوداء. من ثم، مشطي حاجبيك واملئي الفراغات فيهما بقلم حواجب مطابق للونهما، ولا تبالغي في رسمة الحاجبين للحفاظ على إطلالة هادئة جداً.

Advertisements



مكياج الشفاه

مكياج ناعم للنهار



بإمكانك اعتماد ألوان أحمر الشفاه الهادئة، لا سيما النيود بتدرجاته المختلفة. أما إذا كنت تميلين الى لون الشفاه الطبيعي، فإن أسهل طريقة للحصول عليه، من دون وضع أحمر شفاه على الإطلاق، هي استخدام مقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة تدفق الدم في الشفتين، وتطبيق بلسم الشفاه المفضل لديك، فهو يمنحك لمسة طبيعية وصحية.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

أبرز صيحات مكياج خريف 2019... استوحيها من النجمات

مكياج عيون دخاني بأسلوب كلاسيكي

أفضل ألوان روج للسمراوات من موضة 2019..فيديو