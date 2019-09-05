خلطة بياض الثلج... حضريها بطرق مختلفة سهلة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تطمح نساء كثيرات الى الحصول على بشرة بيضاء كالثلج، والتخلص من اسوداد البشرة والبقع الداكنة والتصبغات، لما لها من تأثير سلبي في جمال الإطلالة وإشراقة البشرة. ومع نهاية الصيف تكون البشرة قد أُنهكت من أشعة الشمس التي تعد المسبب الأول لاسوداد البشرة وإصابتها بالشوائب والعيوب.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى طريقة تحضير أقوى خلطة بياض الثلج لبشرة فائقة البياض.

خلطة بياض الثلج



خلطة بياض الثلج من الكركم والليمون

اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من كل من والعسل وعصير الليمون جيداً. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على بشرة وجهك من الأسفل الى الأعلى، بحركات دائرية هادئة. وحين يجف المزيج على بشرتك، قشّريه بهدوء ثم شطفي وجهك بالمياه الفاترة.



خلطة بياض الثلج من النشا وماء الورد

في وعاء على النار، ذوبي النشا بقليل من الماء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد، حركي الخليط على نار هادئة حتى الحصول على مزيج شبيه بالجل. بعدها ارفعي الخليط عن النار وضعيه في الثلاجة حتى يبرد، من ثم ادهني وجهك به واتركيه حتى يجف، بعدها اغسلي وجهك جيداً بالمياه الباردة.

مكونات خلطة بياض الثلج



خلطة بياض الثلج من الخميرة والليمون الحامص

قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقتين كبيرتين من الخميرة، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح ذات قوام متجانس. من ثم، طبّقي المزيج على بشرة وجهك، ودلكيها بحركات دائرية هادئة. اتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ ورطبيه بالكريم المرطب الملائم.



خلطة بياض الثلج من زيت اللوز والعسل

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز، وملعقتين كبيرتين من العسل، وثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطازج، وأضيفي إليها بشكل تدريجي ثلاث ملاعق صغيرة من الحليب البودرة. أعيدي تحريك الخليط حتى تمتزج المكونات في ما بينها. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة، من ثم شطفي وجهك بالمياه الدافئة.

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