للبشرة المختلطة: إليك أفضل أنواع الكريمات المرطّبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - على الرغم من أن البشرة المختلطة تعاني من اللمعان في بعض أماكنها خاصة عند الجبين والأنف والذقن، تبقى حاجاتها الى الترطيب كبيرة. إلا أن الكريمات المرطّبة التي تناسب هذا النوع من البشرة، تختلف بتركيبتها عن كريمات ترطيب البشرة الجافة حيث أنه يأتي بتركيبة أخفّ وأقلّ تركيزاً بالمكوّنات والحمضيات المرطّبة وخالية تماماً من الزيوت.

إليك أفضل أنواع الكريمات المرطّبة الخاصة بالبشرة المختلطة:



1. Cetaphil Daily Hydrating Lotion

Cetaphil Daily Hydrating Lotion



هو من أكثر الكريمات المرطّبة التي ينصح بها الأطباء للبشرة المختلطة بفضل تركيبته الغنيّة التي تعمل على منح البشرة ملمساً ناعماً وتحافظ في الوقت نفسه على معدّل الإفرازات الدهنية التي تحتاج إليها.



2. SkinMedica Ultra Sheer Moisturizer

SkinMedica Ultra Sheer Moisturizer



يحتوي هذا الكريم على حمض الهيالورونيك الذي يعمل على ترطيب البشرة من الأعماق، بالإضافة إلى نوعين من الفيتامين E يساعدان في تعزيز مرونة البشرة وتغذيتها من الأعماق.



3. Caudalie Vinosource Moisturizing Sorbet

Caudalie Vinosource Moisturizing Sorbet



يتميز الكريم المرطّب من كودالي بتركيبته الخفيفة واللطيفة على البشرة، وهو غنيّ بمكوّنات مهدّئة مثل مستخلص البابونج وبذور العنب، مما يجعله مثالياً ليس فقط للبشرة المختلطة بل للبشرة الحساسة أيضاً.



4. Shiseido Waso Clear Mega-Hydrating Moisturizer

Shiseido Waso Clear Mega-Hydrating Moisturizer



يأتي بتركيبة الجل الخفيف، هو مثالي للبشرة المختلطة، يتكوّن من خلاصة الجزر المرطّب وزهرة الفاوانيا التي تضفي شعوراً منعشاً على البشرة.



5. Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Exfoliating Moisturizer

Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Exfoliating Moisturizer



يحتوي على AHAs و BHAsوهما نوعان من الحمضيات يعملان على تنشيط عملية تجدّد الخلايا ما يساعد على تمليس الخطوط الصغيرة والمساعدة في إذابة الدهون الزائدة التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسامات.

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6. Renée Rouleau Sheer Moisture Lotion

Renée Rouleau Sheer Moisture Lotion



إذا كانت بشرتك مختلطة ومعرّضة لظهور البقع الداكنة أو الكلف، فأنت بحاجة إلى هذا المرطب الخفيف الوزن. يحتوي على النياكيناميد (المعروف أيضًا باسم فيتامين B3)، والذي يُعرف بقدرته على التحكّم بمادة الميلانين في الجلد للحفاظ على فرط التصبغ.



7. Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel

Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel



مرطب الوجه الكلاسيكي من كلينيك متوافر الآن بتركيبة غسول خفيفة الوزن مثالية للبشرة المختطلة. إنه خالي من الزيوت ويحتوي على أفضل المواد المرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين.



8. Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30

Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30



يوفر هذا المرطب الملون للبشرة المختلطة ما يكفي من الماء بفضل احتوائه على بذور تمر الهند وزيوت المكاديميا. كما يوفّر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بفضل احتوائه على الوقاية بدرجة SPF30.

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