نجمات عربيات يتنافسن على الخصر الأكثر نحافة في هذه الإطلالات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - الخصر النحيف دليل على أنوثة المرأة ورشاقتها، ولهذا فإن النساء يعملن جاهدات على المحافظة على خصر نحيف، إن كان عن طريق ممارسة الرياضة أو من خلال الاستعانة بالملابس والإكسسوارات. والنجمات العربيات من ضمن هؤلاء النساء اللواتي يحرصن دائماً على الظهور بأجمل حلة وبكامل الرشاقة، وبالنسبة لهن فالخصر النحيف من ضرورات الأناقة والإطلالات المميزة، ولهذا يعملن جاهدات دائماً على اختيار تصاميم الملابس والفساتين التي تبرز وتحدد الخصر، حتى بدا الأمر وكأنه منافسة فيما بينهن على لقب صاحبة الخصر الأصغر. وإليك بعض الأمثلة.
ميريام فارس في فستان محدد الخصر من رامي قاضي
في أحدث حفلاتها، شاهدنا ميريام فارس، التي تتمتع عموماً بقوام رشيق وممشوق، وقد اختارت فستانا براقا من الترتر باللون الفضي من رامي قاضي Rami Kadi تصميمه مميز ومحدد الخصر، من خلال كورسيه داخلية أعطت الجسم شكل الساعة الرملية، وهذا الشكل يعتبر الأكثر أنوثة. وقد ناسب التصميم ميريام من ناحية القصة واللون.
هيفاء وهبي استخدمت الحزام لتحصل على خصر أنحف
استطاعت هيفاء وهبي، وبالرغم من تقدمها في السن، أن تحافظ على رشاقتها وتألقها، وحتى الآن فهي تنافس بنات العشرين من ناحية القوام الممشوق، وهي تعرف كيف تختار تصاميم الملابس التي تبرز رشاقتها ونحافة خصرها بشكل خاص، مثل هذه الإطلالة التي اختارتها في إحدى جلسات التصوير وكانت عبارة عن فستان قصير مزين بالشراريب البراقة باللون الفضي الميتالك، زينت خصره بحزام عريض معدني باللون الفضي.
نجوى كرم تختار الفساتين ذات الخصر المحدد دائماً
بالرغم من أن نجوى كرم تنوّع جداً في خيارتها من فساتين السهرة، إلا أنها دائماً تميل إلى اعتماد التصاميم التي تحدد الخصر وتبرز الأنوثة مثل هذا الفستان الذي تألقت به مؤخراً والمصنوع من الترتر البراق باللون الأبيض ومزين برسمة وردة من الأمام قصته مكشوفة الأكتاف ومحدد الخصر بكورسيه داخلية، اختارت معه مجوهرات ماسية أضافت من خلالها فخامة على الإطلالة.
شاهدي بالصور كيف تنافست النجمات العربيات على لقب صاحبة الخصر الأكثر نحافة، من خلال هذه الإطلالات.
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