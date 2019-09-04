نصائح لاختيار غسول للوجه للبشرة الجافة والحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - رغم تركيز السيدة على كريمات الترطيب ومكافحة التجاعيد، يبقى هناك مستحضر هو الأهم في برنامج العناية بالبشرة وهو غسول الوجه.

تنظيف البشرة لا يقتصر فقط على إزالة المكياج عنها، إنما يهدف أيضاً إلى تطهيرها من الأعماق من كل الرواسب والأسواخ التي تتراكم على سطحها وتتسلّل إلى مسامها فتتسبّب بتلفها وتُفقِدها نضارتها. وبالتالي، يعتبر غسول الوجه، بمختلف تركيباته، عنصراً أساسياً في برنامج العناية بالبشرة لا يمكن أن تتجاهله السيّدة إذا كانت تبحث عن بشرة نضرة ومشرقة.

لكل بشرة تركيبة خاصة تلبي حاجاتها من دون أن تتسبّب بأي تهيّجهات أو مشكلات لها. فالتركيبة التي تناسب البشرة الجافة لا تناسب البشرة الدهنية مثلاً والعكس صحيح.

Exfoliating Cleanser for Skin Care

غسول مقشر لحماية البشرة من أوباجي تجدينه على المول بسعر 222.64 ر.س

غسول أوباجي المقشر للبشرة يساعد على حماية البشرة وتعزيز المظهر الشاب للبشرة. مكون بشكل فريد ليعتني باحتياجات البشرة في سن العشرينيات والثلاثينيات. يستخدم مرتين يومياً في الصباح والمساء على الوجه واليدين المبللة ثم يدلك برفق بحركة دائرية ثم يشطف بالماء الفاتر وتجفف البشرة برفق.

في ما يأتي بعض النصائح لاختيار غسول للوجه للبشرة الجافة والحساسة:

Avène Extremely Gentle Cleanser



• ابتعدي عن اختيار التركيبة المعطَّرة لأن العطور يمكن أن تؤدي إلى تهيّج البشرة واختاري غسولاً بتركيبة لطيفة خالية من العطور والمواد الكيميائية.

• اختاري غسولاً غنياً بالمكوّنات المرطّبة مثل حمض الهيالورونيك والغليسيرين والسيراميد... وغيرها.

• بإمكانك البحث أيضاً على غسول غنيّ بالمكوّنات المضادة للشيخوخة مثل حمض الغليكوليك وحمض اللبنيك. فهذه المكوّنات تدعم عملية ترطيب البشرة وتعزّز قدرتها على مواجهة عوامل الشيخوخة المبكرة من جفاف وترهّل وتجاعيد...

• إذا كنت تشعرين بأن بشرتك جافة جداً وأن الغسول لا يكفي لترطيبها رغم احتوائه على مكوّنات مرطّبة، بإمكانك أن تدعمي عملية التنظيف من خلال استخدام تونر أو ماء تنظيف بتركيبة غنيّة بالمكوّنات والزيوت الطبيعية التي تمنح البشرة ملمساً ناعماً. هذا المستحضر يُستخدم بعد غسول الوجه مباشرة.

• استخدمي غسول الوجه في الصباح وقبل استخدام كريمات العناية بالوجه، وفي المساء قبل الخلود إلى النوم.

La Roche-Posay Toleriane Sensitive Make-Up Remover



غسول للبشرة الجافة بخلطات طبيعية



• غسول البابونج

• يعتبر البابونج من الأعشاب المهدئة للبشرة. لتحضير هذه الخلطة أنت بحاجة إلى ربع كوب من اللبن مع ملعقتين من البابونج المطحون. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، واستخدمي هذا المزيج كغسول للبشرة في الصباح والمساء.

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• غسول الألوفيرا

يعتبر الألوفيرا مكوّناً فعالاً في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف. لتحضير هذا الغسول أنت بحاجة إلى حبة من البابايا المهروسة وكوب من جل الألوفيرا الطبيعي. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كغسول للبشرة الجافة والحساسة.

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