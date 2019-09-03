أفضل ألوان روج للسمراوات من موضة 2019..فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - يُعتبر أحمر الشفاه من الأدوات الأساسية المكمّلة للمكياج، ويتمّ اختيار ألوانه بالتنسيق مع ألوان الاطلالة، إضافة إلى مواكبة موضة العصر. ولكن عليكِ أيضًا الانتباه إلى تطبيق أحمر شفاه يتماشى مع لون بشرتِك، لكي تُبرزي مكياجكِ بأسلوب جذّاب وفاتن.

ولكي تكوني صاحبة اطلالة لافتة وعصرية، انتقينا لكِ مجموعة من ألوان أحمر الشفاه الدارجة هذا الموسم، والتي سنراها أيضًا في خريف 2019، والأهم أنها تناسب صاحبة البشرة السمراء.



نبدأ مع لون النيود Nude:

لون النيود



-اِمنحي اطلالتكِ مظهرًا طبيعيًّا مع لون النيود الذي يُعتبر من ألوان الروج الرائجة في كل المواسم.

كما أنه يناسب السمراوات وننصحكِ باختياره لمناسباتكِ النهارية، واحرصي على عدم استخدام محدد الشفاه مع لون النيود، ذلك أنه يتنافى مع فكرته الأساسية.



أحمر الشفاه بلون الكوراي Corail :

أحمر الشفاه بلون الكوراي



-انتشرت مؤخرًا درجات لون المشمشي أو الكوراي، ولم تقتصر على أحمر الشفاه بل طالت ظلال العيون أيضًا، حيث رأيناه في صيحات ربيع 2019 ولا يزال متصدرًا المراكز الأولى في عالم المكياج.

لذا لا تترددي باختياره لتعكسي مظهرًا عصريًّا وبارزًا هذا الموسم.



أحمر الشفاه الزهري Pink :

أحمر الشفاه الزهري



-يُعتبر اللون الزهري من أكثر الألوان الأنثوية التي تعكس مظهرًا ناعمًا، كما أنه يتماشى مع مختلف ألوان البشرة.

طبّقي لون الروج الزهري مع ظلال عيون هادئة، لإبراز شفتيكِ من خلال ألوان المكياج المتناسقة.

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أحمر الشفاه النيود الزهري Nude Pink :

أحمر الشفاه النيود الزهري



-ضعي لون النيود الزهري في جميع الأوقات، فهو سيمنح شفاهكِ لونًا طبيعيًّا، ويتماشى مع صيحة اللامكياج No Makeup التي شهدناها في الفترة الأخيرة بشكل كبير في صفوف عارضات الأزياء ضمن أبرز العروض العالمية.



أحمر الشفاه العنّابي Red Jujube:

أحمر الشفاه العنّابي



-يتصدر لون أحمر الشفاه العنابي قائمة موضة ألوان خريف شتاء 2020-2019، وهو من أكثر الألوان ملاءمةً لصاحبات البشرة السمراء، لذا ننصحكِ الخليج 365 باختياره لاطلالاتكِ المسائية، لإبراز جمال مكياجكِ بأسلوب لافت.

تابعي المزيد من التفاصيل حول صيحات ألوان الروج لهذا الموسم من خلال ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>





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