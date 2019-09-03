موديلات تنانير بحسب شكل الجسم ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - هناك العديد من السيدات اللواتي يفضلن ارتداء التنانير، لكن ربما يجهلن ما هي التنورة المناسبة لشكل الجسم. وبالطبع هذا أمر مزعج للغاية ويؤدي إلى ظهورهن بمظهر غير لائق. لذلك يجب عليك أن تتعرفي على التنانير التي تناسب شكل جسمك حتى تظهرين في كامل الأناقة والجاذبية التي تتمنينها.

تنوعت موضة التنانير حيث قدمت أشهر دور الأزياء العالمية باقة مدهشة من أجمل التصاميم القصيرة والطويلة لترضي بها جميع الأذواق، وذلك ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019.



أحدث موديلات تنانير 2019 بحسب شكل الجسم

Fendi



- برزت هذا الموسم صيحة التنانير القصيرة التي أعادت ستايل الثمانينات إلى الواجهة، فأبتكرت ماركات كبيرة مثل إيلي صعب Elie Saab وأليس + أوليفيا Alice + Olivia موديلات على شكل حرف A تساعد في إطالة الساقين خاصة اذا نسقت مع بوط طويل من نفس اللون، فقط تجنبي هذا الستايل اذا كان القسم السفلي من قوامك ممتلئ.

- تربعت التنانير الجلد مجددًا على عرش الموضة، تجنبي الموديلات مستقيمة القصة مثل تنورة دينيس باسو Dennis Basso اذا كان قوامك كمثري الشكل وألجئي إلى التنانير الواسعة التي رصدناها لدى أدم ليبيس Adam Lippes.

Hermès



- حافظت التنانير البليسيه المميزة بالكسرات الضيقة على مكانها ضمن إتجاهات موضة خريف 2019، لا سيما الموديلات التي تصل إلى الكاحل والتي حملت توقيع كريستوفر كين Christopher Kane وفندي Fendi، تساهم هذه التصاميم في الإيحاء بأنكِ أكثر طولًا.

- لاحظنا الحضور الكبير للتنانير المغلفة بالطبعات المزدحمة في مجموعات إيترو Etro وإميليو بوتشي Emilio Pucci، أستعيني بها فقط في حال كنتِ نحيفة الساقين لتوحي بأنكِ أكثر إمتلاءًا.

- كما في الفساتين زينت الشقوق الطويلة التنانير، وأدرجت ماركة Derek Lam 10 Crosby تصميم مونوكروم يسهل تنسيقه مع مختلف الألوان، أعتمديه لتطيلي ساقيكِ.

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