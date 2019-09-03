مجوهرات مستوحاة من عالم البحار والشواطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - عالم البحار واسع جدّاً ومتنوّع، ولطالما شكّل مصدر وحي للفنانين في جميع المجالات. فالأفكار الخاصة بعالم المجوهرات متنوعة وعديدة وقد وصل الابداع بالمصممين الى ابتكار تصاميم مستوحاة من عالم البحار والشواطئ، فقدموا لنا في موسم ربيع وصيف 2019 تصاميم خلابة ذات أسلوب حيوي وجميل يليق بمشاريعك الصيفية سواء أكانت في النهار أو الليل. هذه التصاميم الجميلة استوقفتنا بشكل لافت وكان لا بد من تسليط الضوء عليها، لذا جمعنا أهم التصاميم وأجملها وسنقدم اليك الطرق المناسبة لارتدائها في أي زمان ومكان.



اجماع عالمي على مجوهرات البحار

Brooke Gregson



يبدو أن توارد الأفكار بين المصممين كان كبيراً هذه الفترة، اذ اتجه غالبيتهم نحو ابتكار تصاميم ذات طابع مائي فاستوحوا من الصدف، وألوان البحر والورود التي تعيش تحت الماء والحيوانات المائية وغيرها… حتى ألوان التصاميم أتت مائية نوعاً ما وذات تأثير مميز . ومن أبرز الدور التي ركزت على هذه التصاميم كانت دار بروك غريكسون وأوريلي بيدرمان وجاكي آيشي وغيرهم كثر…





نصائح لارتداء مجوهرات المستوحاة من البحار

Kimberly Mcdonald



هناك طرق عديدة لتتألقي بهذه التصاميم ولكن طبعاً بطريقة غير مبالغ بها، لذا اتبعي الخطوات التالية:

- بالدرجة الأولى يمكنك اختيار هذه التصاميم خلال مشاريعك على الشاطئ وتنسيقها مع أزياء السباحة أو القفطانات التي ترتدينها معها.

- يمكنك أيضاً أن تنسقي هذه التصاميم مع أزيائك النهارية العصرية، كاعتماد سروال جينز مع قميص باللون الأبيض ووضع هذه الجواهر معها.

Brooke Gregson



- وحتى لليل تصاميمه الخاصة التي تليق بأجواء السهرات خصوصاً اذا كان لديك حفلة على الشاطئ، فاختاري التصاميم المتناغمة مع بعضها البعض بشكل متناسق.

- بحسب خبراء الموضة، يمكنك وضع أكثر من تصميم واحد من نفس الطابع في اطلالتك، اذ ستبدو مميزة وجميلة.

- لا مانع من أن تمزجي أنواع أخرى من المجوهرات شرط أن تكون ذات اسلوب ناعم وبعيد عن المبالغة.

- تعكس هذه المجوهرات طابعاً بوهيمياً على كل من ترتديها، لذا اعتمديها بنفس الأسلوب لكي تعكس صورة جميلة وطبيعية.

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