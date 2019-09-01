كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - تهتمُّ الفاشينيستا شوق محمد بمكياجها دائمًا، وغالبًا ما تحرص على وضع الألوان الفاتحة كدرجات اللون الزهري والبني. وتزامنًا مع عودة المدارس والجامعات، استوحينا لكِ عزيزتي الطالبة اطلالات عدة لها بـ مكياج خفيف، ويمكنكِ تطبيقه في الصباح لاطلالة أنثوية ناعمة.

مكياج خفيف للجامعة من الفاشينيستا شوق محمد



ظهرت شوق بأحمر شفتين زهري يميل للون البني، وظلال أعين زهري دمجته مع اللون الأسود الخفيف، وتجمّلت بأحمر شفاه مشمشي، ولاطلالة أخرى مفعمة باللون الزهري أطلَّت بأحمر شفاه زهري وظلال عينين زهري وماسكرا، في حين اختارت اطلالة ناعمة أكثر أنوثة بدمج ظلال العينين البني والذهبي الفاتح، وأحمر شفتين زهري مشمشي، وأحمر خدين بني فاتح.

مكياج خفيف للجامعة من الفاشينيستا شوق محمد



كما تزينت بـ أحمر شفاه زهري، مع ظلال أعين بني فاتح في الجفن، وبدرجة بني أغمق في كسرة العين، ووضعت اللون الأبيض أسفل الحاجب، وفي اطلالة أخرى وضعت قلم الروج الزهري، وظلال العينين باللون البني الفاتح بدرجة تميل للبرتقالي، وتجمَّلَت بأحمر شفتين بني، وظلال أعين بني، وقلم كحل سائل أسود، وأكملت جمالها بوضع اللون البني في الخدين.

مكياج خفيف للجامعة من الفاشينيستا شوق محمد

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