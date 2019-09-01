ماذا في حقيبة مكياج جنيفير لورانس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - جنيفير لورانس هي من أكثر النجمات الشابات اللواتي يتمتعن بجمال طبيعي ولافت ويدركن تماماً كيف يظهرن بأجمل صورة. فهي تمنح بشرتها الوقت الكافي للعناية بها للحفاظ على نضارتها حتى تتمكّن من تطبيق مكياج ناجح بكل المعايير.

ولأنها تتمتع بالذكاء الكافي لتحديد ما يليق بها، هناك بعض المستحضرات التجميلية التي لا تتخلى عنها جنيفير لورانس في حقيبة مكياجها:

1. تتمتع جنيفير لورانس ببشرة دهنية لامعة لذا لا تتخلى عن مستحضرClinique Pore Refining Solutions Stay-Matte Hydrator الذي يعمل على تقليص مسامات بشرتها الواسعة وتعديل كمية الإفرازات الدهنية فيها.

مستحضرClinique Pore Refining Solutions Stay-Matte Hydrator



2. تمنح جنيفير حاجبيها مظهراً جذاباً من خلال تحديدهما بواسطة مستحضر Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo الذي يطابق لونهما الأساسي، وذلك للحفاظ على ملامح عفوية وبعيدة عن التكلّف. فيظهر حاجباها كثيفين بشكل طبيعي جداً.

مستحضر Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo



3. تميل جنيفير إلى ظلال العيون الموحّدة باستثناء الأوقات التي تحتاج فيها إلى تطبيق مكياج قويّ عندها تتبنى أسلوب مزج الألوان. أما في إطلالاتها اليومية فنراها إما تكتفي بالماسكرا أو تضع لون ظل واحد على كامل الجفن المتحرّك وهي تختاره بدرجة داكنة قليلاً مثل هذا الظل من CHANEL Ombre Essentielle.

CHANEL Ombre Essentielle



4. قلم الكحل هو لمسة ساحرة في مكياج جنيفير، وهي تستخدمه بأسلوب مبتكر من خلال رسم خط عريض وبارز بمحاذاة الرموش العليا، وآخر رفيع للغاية بمحاذاة الرموش السفلى. قلم أرماني Smooth Silk Eye Pencil هو خيار جنيفير الدائم بفضل تركيبته الناعمة والسهلة الامتداد.

Smooth Silk Eye Pencil



5. فرشاة التظليل الصغيرة MAC Shader Blush 231 هي قطعة لا تتخلى عنها جنيفير لورانس في حقيبة مكياجها، فهي تساعدها في الحصول على مكياج عيون ناجح وتسهّل عليها تطبيق الظلال بطريقة متقنة.

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MAC Shader Blush 231



6. ماسكرا Lancôme Volumizing Hypnôse هي خيار جنيفير لإبراز رموشها ومنحها مظهراً كثيفاً. تختارها باللون الأسود الكاحل لتحدث تناقضاً لافتاً مع لون عينيها الزرقاوين.

ماسكرا Lancôme Volumizing Hypnôse



7. في حقيبة مكياج جنيفير نجد بلاش Jouer Mineral Powder Bronzer باللون الوردي الداكن الذي يناسب بشرتها ويزيد من نعومة ملامحها.

بلاش Jouer Mineral Powder Bronzer



8. أما أحمر الشفاه الذي لا تتخلى عنه جنيفير لورانس Rouge Dior فهو الأحمر الداكن، وهو لون جريء ولافت جداً.

Rouge Dior

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