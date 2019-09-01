خلطات طبيعية من زبدة الشيا للجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - فوائد زبدة الشيا للبشرة باتت أشهر من أن تُعرّف، لانها أثبتت قدرتها على تعزيز صحة البشرة. كما أصبحت تدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بها. فهي تمتلك خصائص طبيعية تساعد في ترطيب البشرة من الأعماق، خاصة في المناطق التي تتعرّض للجفاف كالأكواع والركب والكواحل... كما تساهم زبدة الشيا بتوحيد لون البشرة من خلال إزالة التصبّغات الجلدية الناتجة عن التعرّض إلى أشعة الشمس.



زبدة الشيا والألوفيرا لترطيب البشرة

زبدة الشيا والألوفيرا لترطيب البشرة



تساهم هذه الخلطة في ترطيب البشرة من الأعماق وحمايتها من التشقّقات. أنت في حاجة إلى نصف فنجان من جل الألوفيرا وكمية مماثلة من زيت الزيتون وبضع قطرات من ماء الورد، مع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا المذوبة وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

دعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيه يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس بتركيبة الكريم ودلّكي به مناطق الجسم الجافة.



زبدة الشيا وجوز الهند غسول للجسم

زبدة الشيا وجوز الهند غسول للجسم



يمكنك استخدام زبدة الشيا لتحضير غسول للجسم ينعّمه ويطهّره. أنت في حاجة إلى كوب من زبدة الشيا الذائبة ونصف كوب من زيت اللوز وكمية مماثلة من زيت جوز الهند. تُمزج المكوّنات جيداً وتُحفظ في قارورة نظيفة. يُستخدم المزيج كغسول للجسم عند الاستحمام.



زبدة الشيا وزيت اللافندر لمعالجة التشقّقات

زبدة الشيا وزيت اللافندر لمعالجة التشقّقات



من أكثر المشكلات التي تهدّد نضارة بشرة الجسم هي التشقّقات التي تظهر نتيجة الجفاف القويّ. وإلى جانب ضرورة تناول كمية كافية من الماء لترطيب الجسم من الداخل، تبقى هناك بعض الخطوات الإضافية التي عليك اتباعها لمنح بشرة جسمك ملمسها الحريري.

لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى كوب من زبدة الشياء الذائبة، ونصف كوب من زيت اللافندر المعطّر وكوب من زيت جوز الهند. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيها تمتزج جيداً واستخدمي المزيج لتدليك الأماكن المتشقّقة في الجسم. كما يمكنك استخدامه على كامل الجسم قبل الاستحمام وتركه منقوعاً لمدة ربع ساعة.

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زبدة الشيا وزبدة الكاكاو لترطيب الجسم

زبدة الشيا وزبدة الكاكاو لترطيب الجسم



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى نصف كوب من زبدة الشيا وكمية مماثلة من زبدة الكاكاو. ضعي المكوّنين في المايكرويف حتى يذوبان ثم امزجيهما جيداً وأضيفي إليهما نصف فنجان من زيت اللوز أو زيت الزيتون. استخدمي الخليط ككريم للجسم أو كمرهم تضعينه على الأماكن الجافة.

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