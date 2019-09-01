تسريحات شعر كلاسيكية من النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - تسريحات الشعر الكلاسيكية ستايل تتبعه النجمات كثيرًا، بخاصة بجلسات التصوير وباللقاءات المهمة والمهرجانات، فهي أفضل اطلالة يمكن أن يظهرن بها بالحفلات المختلفة.
وإذا كنتِ تستعدين لأيّ مناسبة وتبحثين عن تسريحة الشعر التي تلائمكِ، فإليكِ تسريحات شعر كلاسيكية، اخترناها على طريقة النجمات العرب، لتلهمكِ أفكارًا لافتة للأنظار.
تسريحة كلاسيكية مع الغرة الكثيفة على الجانبين من إليسا
تعتمد النجمة اللبنانية إليسا تسريحات الشعر الكلاسيكية بشكل كبير، كهذه التسريحة مع الشعر الطويل المتدرج في الطول، اعتمدته بطريقة مرتبة جدًّا بالرغم من التدرجات الكثيفة، فلم يبدُ الشعر فوضويًّا على الإطلاق، بالإضافة إلى الغرة الكثيفة على كلا الجانبين.
وتُعتبر هذه التسريحة مميزة لصاحبات الوجه الممتلىء، والمدوّر، لأنها تجعل وجهكِ يبدو أكثر نحافة.
تسريحة الشعر الطويل المنسدل للوراء من يارا
أما النجمة يارا فقد اختارت تسريحة للشعر الطويل أيضًا، لكنها أكثر بساطة، مع شعرها الطويل، إذ اختارت أن يكون بفرق من المنتصف، ومنسدلًا بالكامل للخلف، يمكنكِ اعتماد هذه التسريحة مع الفساتين السواريه المميزة ذات التفاصيل من ناحية الرقبة والصدر.
تسريحة الشعر المرفوع مع الغرة من كارمن سليمان
اعتمدت النجمة المصرية كارمن سليمان تسريحة الشعر المرفوع بكعكة صغيرة، مع الغرة الطويلة على كلا الجانبين، مناسبة للكثير من وجوه الصبايا سواء الوجه الممتلىء أو النحيف، فهذه الغرة الطويلة تخفي عيوب الوجه، وتُبرز جمالكِ.
تسريحة الشعر المتدرج المكسّر من إيمي سمير غانم
إذا كنتِ تمتلكين شعرًا قصيرًا، فيمكنكِ اعتماد هذا اللوك من النجمة إيمي سمير غانم، مع الشعر المتكسر ولكن غير فوضوي، ليكتمل اللوك الكلاسيكي مع الفرق المائل قليلًا على أحد الجانبين، ليمنحكِ مظهرًا أكثر كثافة لشعرِك.
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