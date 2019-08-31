كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - من المؤكّد أن كل فتاة تبحث عن الأحذية الفلات المريحة والأكثر عصرية لإطلالات الجامعة، ذلك لأنها ستمضي معظم وقتها هناك، إضافة إلى أن الانطباع الأوّل سيلعب دوراً كبيراً في التعبير عن شخصيتها. ومع دخولنا موسم خريف 2019. عمدت الكثير من الدور والعلامات التجارية إلى إطلاق مجموعات لافتة من أحذية فلات أنيقة ومفعمة بالأنوثة والنعومة، وذات ألوان منعشة تليق بفتيات الجامعة.

أحذية فلات آخر موضة لفتيات الجامعة



واليوم، اختارت الخليج 365 باقة من أحذية الفلات آخر موضة للجامعة، مسهلة عملية الاختيار أمام الفتيات، واضعة بين أيديهن أحدث التصاميم العصرية والأنيقة.

أحذية فلات آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من جيانفيتو روسي آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من جيانفيتو روسي آخر موضة للجامعة



يعتبر هذا الحذاء الفلات الشفاف من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi البديل الرائع والعصري للكعب العالي. صنع من الجلد اللامع بأجزاء من كلوريد متعدد الفينيل على الجانبين، ويتميز بتصميم يضفي لمسة عصرية على أي إطلالة.

ارتديه يومياً للجامعة مع بنطال جينز قصير.

أحذية فلات من جيمي شو آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من جيمي شو آخر موضة للجامعة



احرصي على اقتناء حذاء Mahdisمن مجموعة جيمي شو Jimmy Choo الحديثة لخريف 2019. بتصميمه العصري لتضفي لمسة فخامة إلى إطلالات الجامعة هذا العام. صُنع هذا الحذاء من الشمواه، ويأتي بتصميم مفتوح من الخلف وأجزاء مرصعة بالجواهر قابلة للإزالة.

يمكنك ارتداؤه مع فستان نهاري قصير ليبرز أناقة تصميمه.

أحذية فلات من كلوي آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من كلوي آخر موضة للجامعة



من خلال هذا الحذاء الفلات المريح، جمعت دار كلوي Chloe بين الأناقة والعملية لإطلالة رومانسية مثالية خلال أوقات في الجامعة. تم تصميمه من الجلد الأملس اللامع بحواف صدفية الشكل. <

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ننصحك باعتماده مع ملابس باللون الأسود لإطلالة جامعية مفعمة بالأناقة والتميز.

أحذية فلات من مالون سولييه آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من مالون سولييه آخر موضة للجامعة



سيضفي حذاء فلات Robyn الأنيق من مالون سولييه Malone Souliers لمسة رائعة على إطلالتك للموسم الجديد في الجامعة. صنع من جلد نابا لامع ويتميز بمقدمة مدببة وسحّاب للإغلاق في الخلف يمنحك راحة وأماناً، فضلاً عن إطار مقوس يحيط بقدميك بنعومة، ما يجعله خياراً مثالياً لأيامك الجامعية الطويلة.

نسّقيه مع إطلالة كاملة باللون الأبيض لأول يوم في الجامعة.

أحذية فلات من كوتش آخر موضة للجامعة

أحذية فلات من كوتش آخر موضة للجامعة



كثيرات من الفتيات الجامعيات تفضّلن أحذية الفلات المصممة من القماش بدلاً من الجلد، نظراً للراحة التي توفرها لهن لفترات طويلة. لذلك، اخترن لهن اليوم حذاء من القنب المغلف بشعار علامة كوتش Coach. وهو يتمتّع بتصميم كلاسيكي كأجوال ومقدّمة مدببة مصممة من الجلد البني.

ارتديه مع فستان بنمط قميص فضفاض مع حزام خصر لإطلالة يومية مريحة في الجامعة.

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