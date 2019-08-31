طريقة تنسيق فساتين وأزياء باللون البرتقالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - اللون البرتقالي لون رائع زاهٍ وفاتح للغاية ، ما يجعله لافتًا جدًّا للأنظار، وهو لون ناعم يضفي أنوثة لمن ترتديه .

يبدو أنّ الجريئات هنّ الأكثر حظًّا هذا الموسم، بعد أن طغت على لوحة ألوان أزياء كروز 2020البرتقالي بمختلف نغماته، شاهدي أحدث الموديلات ونصائح لتنسيقها، لموضة ما قبل خريف 2019

Carolina Herrera





فساتين وأزياء باللون البرتقالي موضة كروز 2020

Chloé



- كانت الفساتين البرتقالية سواء النهارية أو المسائية، هي نجمة مجموعات أزياء العطلات كروز 2020، الحصة الأكبر منها حملت توقيع ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، ومن جهتنا أحببنا الموديل الطويل المزين بحزام عريض باللون السومون، كذلك الفستان القصير ذا الأكمام المنفوخة والذي ننصحكِ بتنسيقه مع حذاء باللون الأزرق الجريء Royal blue.



- لا تترددي في اعتماد البرتقالي المصفر أو المائل للون الخردلي في كامل اطلالاتكِ على غرار عارضة دار إيلي صعبElie Saab والتي أطلت بفستانFlowyمزود بحزام جلد بلون مطابق، كذلك يمكنكِ أن تتبعي لوك عارضة ماركةMonseالتي لاءمت الفستان الأصفر الخردلي مع حقيبة وحذاء باللون البرتقالي الصارخ.

Monse



لاحظنا سطوع نجم الجاكيتات البرتقالية بمختلف نغماتها، وأجمل تنسيق كان لدى ماركة برادا Prada حيث ظهرت العارضة بجاكيت برتقالي مع قميص أزرق مخطط وتنورة بيج، وأكملت اللوك بحذاء رياضي مريح.

- جربي تنسيق الجاكيت القصير المطرز والمزين بالجيوب الصغيرة من كلوي Chloe مع تنورة شفافة وحزام أخضر عريض يحدد الخصر، وأكملي هذا اللوك الجريء بانتعال بوط أحمر.

- من وحي أناقة عارضة موسكينوMoschino، نسقي الجاكيت الجلد Biker jacket مع تنورة قصيرة مطرزة بالألوان الصارخة، وجوارب سوداء طويلة وبوط أحمر يغطي الكاحل لاطلالة مسائية مميزة.

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