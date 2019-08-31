أسلوب فاطمة حسام عبايات سوداء مطرزة بذوق ناعم ومترف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أغسطس 2019 04:38 مساءً - تشتهر مدونة الموضة الخليجية فاطمة حسام بحبها لموديلات العبايات، وهي تُعتبر من الفاشينيستات اللاتي يلهمن الصبايا باطلالات مختلفة من هذه الصيحات.

ومن بين التصميمات الأنيقة لاطلالات العبايات المختلفة التي تعتمد فاطمة حسام، هو اختيارها للعبايات السوداء المطرزة بذوق ناعم ومترف، قد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من خياراتها المختلفة لاطلالة مميزة.



عبايات سوداء شيفون مع تطريزات أوراق الشجر





من التصميمات الأنيقة التي ظهرت بها فاطمة حسام، هذه العبايه الشيفون الأنيقة بلمسة لامعة بسيطة، مع تطريزات فروع الأشجار بالخرز الاسود اللامع، للمسة بسيطة تجعلكِ ترتدينها بالنهار، لاطلالة أنيقة ومميزة، مع حجاب أسود وصندل أحمر عنبي لاطلالة محايدة وناعمة بالوقت نفسه.



عبايه مطرزة مفتوحة كلاسيكية مع تنسيق مميز

عبايه مطرزة مفتوحة كلاسيكية مع تنسيق مميز





أعجبنا تصميم العبايه الكلاسيكية المفتوحة مع تطريزات الخرز اللامع والريش، نسقته مع تنورة كلاسيكية برباط مكشكش، وبلوزة شيفون مترفة، وبالرغم من اختيارها للعبايه باللون الأسود، مع التنورة والبلوزة الفاتحة، إلا أنّ التنسيق بدا متناغمًا.

عبايه سوداء بتصميم طبقي مع تطريزات بالخرز الأبيض

عبايه سوداء بتصميم طبقي مع تطريزات بالخرز الأبيض





من الموديلات التي هيمنت على عالم الموضة، الموديات ذات التصميم الطبقي، كهذه العبايه المفتوحة من فاطمة حسام، مع تطريز بالخرز الأبيض على كل طبقة، لاطلالة كلاسيكية مناسبة للصبايا الثلاثينيات، لتمنحكِ اطلالة شبابية، ونسقتها فاطمة مع فستان طويل وحذاء بألوان النود، وهو أحد أساليبها الناعمة، لتجمع بين الذوق الكلاسيكي ولمسات المخمل.



عبايات سوداء سواريه

عبايات سوداء سواريه



في السهرات يمكن أن تستهلمي أفكارًا لتصميمات العبايات من فاطمة حسام، كهذا الموديل للعبايه الفستان، مع حزام الخصر من خامة الشيفون الحرير، وتطريزات بسيطة لامعة، للمسة كلاسيكية، نسقت معها كلتش ملونًا وصندلًا أسود.



بهذا الألبوم إليكِ خيارات مختلفة ومميزة من عبايات السوداء على طريقة فاطمة حسام.

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