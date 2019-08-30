استوحي من إطلالات النجمات السبور للعودة إلى الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 10:37 مساءً - اقترب موعد الموسم الدراسي الجديد، وبدأت الطالبات الجامعيات بالتحضر للعودة إلى مقاعد الدراسة وشراء الحاجيات والمسلزمات للعام الجديد، وعلى رأس هذه المشتريات الأزياء، لا سيّما وأنّ الموضة تتغير من موسم إلى موسم، والجامعيات يرغبن دائمًا باطلالات عصرية ومواكبة للموضة، ولهذا فقد قمنا اليوم بجمع بعض أبرز اطلالات النجمات السبور لتتمكن الطالبات من استيحاء بعض الأفكار لشراء الأزياء والاكسسوارات المناسبة، وبالتالي ليتألقن باطلالات عملية وأنيقة في العام الدراسي القادم، وإليكِ بعض الأفكار.



تنسيق عصري في البنطلون الجلدي بأسلوب ريم سعيدي

كريستيان لوبوتان





ريم سعيدي من النجمات الشابات اللواتي يُعتبرن الأكثر أناقة، وكثيرًا ما تكون اطلالاتها مصدر وحي لبنات جيلها، والجامعيات أيضًا من الممكن أن يستوحين منها بعض الأفكار المميزة، مثل هذه الاطلالة التي نسقت فيها بنطلون سكيني من الجلد الأسود، مع توب قطنية بيضاء، ومن فوقها جاكيت بومبر ملون بتصميم عصري، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض.



كارمن سليمان في تنسيق شبابي في الجينز

كارمن سليمان في لوك شبابي في الجينز



الجينز من القطع المفضلة بالنسبة للفتيات الجامعيات، حيث إنه مريح وعملي كما يسهل تنسيقه، وكارمن سليمان بدورها كانت قد نسقت لوك مميزًا مثاليًّا للجامعة، اختارت فيه بنطلون جينز بقصة كلاسيكية مع سويتر باللون الرمادي الداكن، ومعطفًا أسود كلاسيكيًّا، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من ديور Dior وحذاء رياضي معرق برسومات الورود من غوتشي Gucci.



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ميريام فارس تختار بنطلونًا مريحًا من المخمل

ميريام فارس في تنسيق كاجوال في البنطلون المخمل



ميريام فارس معروفة بخياراتها العصرية، والتي من الممكن أن تكون مثالية لطالبات الجامعة مثل هذه الاطلالة التي نسقت فيها بنطلونًا من المخمل بقصة أرجل واسعة ومريحة، مع سويتشرت ناعمة من القطن الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء كاحل مميز من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin وشنطة يد كبيرة من ديور Dior.



استوحي من اطلالات النجمات السبور للعودة للجامعة، بعد أن تشاهدي مجموعة الصور التي اخترناها لكِ اليوم.

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