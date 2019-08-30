تسريحات شعر قصير بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً وترغبين في إطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، فإن أمامك الكثير من الخيارات لتحصلي في كل مرة على مظهر متجدد وعصري.

وفي ما يلي، سنقدم لك صور تسريحات للشعر القصير مستوحاة من النجمات العالميات.



كيرا نايتلي

لصاحبات الشعر القصير جداً، تعد النجمة كيرا نايتلي Keira Knightley الملهم الأول لهن، وهي الأفضل ليستوحين منها أجمل تسريحة أنيقة للشعر القصير، حيث أطلت بشعر قصير جداً من الخلف وبغرة جانبية أنيقة منسدلة على الجبين.

كيرا نايتلي



Karrueche Tran

إذا كنت تعتمدين قصة الكاريه وتتمتعين بوجه على شكل قلب، فلا تترددي في أن تستوحي تسريحتك من النجمة Karrueche Tran، التي ظهرت في إحدى إطلالاتها بتسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الناعمة والغرة الجانبية، فهي بالتأكيد ستعزز من أنوثتك وجمالك.

Karrueche Tran



Agyness Deyn

إذا كنت تمتلكين شخصية جريئة، فإن إطلالة النجمة Agyness Deyn ستجعلك ترغبين في المخاطرة بقص شعرك قصيراً واعتماد تسريحة الشعر القصير جداً الفوضوية، نظراً الى تميزها وجمالها، كما أنها تحاكي أبرز اتجاهات موضة تسريحات الشعر.

Agyness Deyn



Victoria Beckham

لا شك أن النجمة Victoria Beckham باتت تشكل مصدر الإلهام الأول لفتيات ونساء كثيرات، لا سيما في ما يتعلق بتسريحات الشعر، وقد أطلت مؤخراً بتسريحة الشعر الكاريه المموج مع الغرة الجانبية، فلا تترددي في اعتمادها، حيث أنها ملائمة لمختلف الأوقات وأنيقة جداً.

Victoria Beckham



سيينا ميلر

إذا كنت تمتلكين شخصية رومانسية وترغبين في طلة أنثوية جذابة، وتعتمدين قصة الكاري القصير، استوحي تسريحة شعرك من النجمة سيينا ميلر Sienna Miller، التي أطلت بتسريحة الويفي مع الغرة الجانبية الأنيقة.

Sienna Miller



هالي بيري

ليس بالإمكان التحدث عن الشعر القصير جداً من دون أن نذكر النجمة هالي بيري Halle Berry، التي تطل في كل مرة بتسريحة مختلفة تلفت الأنظار. لذلك، استوحي منها تسريحة تسريحة البيكسي مع الغرة المنفوشة بشكل طبيعي، فهي تسريحة عملية جداً وناعمة.

هالي بيري



Julianne Hough

بإمكانك أن تستوحي من النجمة Julianne Hough، إحدى أسهل تسريحات الشعر القصير وأكثرها نعومة وجمالاً، من دون أي مجهود يُذكر، بحيث تسحبين شعرك الناعم كله الى الخلف، ورش القليل من السبراي على الغرة، لضمان الحصول على تسريحة أنيقة وثابتة.

Advertisements

Julianne Hough

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

تقشير فروة الرأس لنمو الشعر... وأبرز الخلطات المنزلية

زيت الزيتون فوائد من ذهب لشعرك

تسريحات للشعر الطويل بأسلوب رؤى الصبان