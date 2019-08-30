أفضل كريم اساس يومي حسب نوع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - كريم الاساس، يعتبر من المستحضرات التجميلية الضرورية للمرأة؛ إذ يؤمن الحصول على سحنة جميلة خالية من الشوائب ويخفي علامات التجاعيد سواء كانت دقيقة أم عريضة. وأيضاً يُساعد على توحيد لون البشرة. لذا، تمّ تسميته بهذا الاسم كونه يعتبر الأساس الذي يتمّ وضع المكياج عليه. ولكن، مع التنوّع في إصدارات كريم الأساس، لا بد من معرفة اختيار كريم الأساس والأفضل ليتناسب مع لون بشرتك ويظهرك بأجمل طلة. تعرفي على أفضل كريم أساس يومي، وكيفية وضعه بالشكل الصحيح.





أفضل كريم أساس يومي بحسب حاجة البشرة

أفضل كريم أساس يومي لاخفاء علامات التجاعيد:

ترغبين بإطلالة موفقة وجميلة، استخدمي كريم اساس برفكت ماتش من فور ايفر، الذي يتميّز بسهولة تطبيقه؛ لاحتوائه على اسفنجة لينة فريدة من نوعها تساعد في تمويه التجاعيد، والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة من خلال امتصاص المزيج، انكسار ونشر الضوء. ميزة التدوير من زجاجة كريم الاساس تعمل على توزيع كريم الاساس بكمية متساوية في جميع أنحاء الوجه. تدوير أو تحريك الجزء السفلي من زجاجة كريم الاساس ووضع برفق الاسفنج في جميع المناطق حيث تحتاجين إليها تحت العينين، الذقن، الخد، وجوانب الأنف، والجبهة. حركي الإسفنجة ذهاباً وإياباً للمزيد من التناسق.

فورايفر 52 كريم أساس برفكت ماتش - FPF006

تسوقي من المول.كوم بسعر 30.45 ريال سعودي.



افضل كريم اساس يومي لمكياج ثابت طوال اليوم:

تبحثين عن أفضل كريم أساس يومي، يساعد في ثبات مكياجك لمدة طويلة ويضمن لك طلة جذابة، اختاري كريم أساس بمفعول دائم من ماكس فاكتور؛ إذ يضفي لمسة ناعمة وليونة للبشرة ويناسب جميع أنواع البشرات، لا سيما البشرة الحساسة، وهو خالي من العطور وكذلك يتميّز بمقاومته للطخات ولا يسد المسام وأيضًا يمتد لأكثر من 8 ساعات.

كريم أساس بمفعول دائم فاتح اللون 102 من ماكس فاكتور

تسوقي من المول.كوم بسعر 51.80 ريال سعودي.







افضل كريم اساس يومي لطلة جذابة في الصور:

تهتمين بإطلالة لافتة وجذابة، لا سيما عند التقاط الصور وتبحثين عن افضل كريم أساس يخفي بسهولة عيوب البشرة كالبثور والتصبغات اللونية وغيرها من مشكلات البشرة، لا تترددي في استخدام كريم أساس من ديرماكول المقاوم للماء، الذي يمتاز بتركيبة مبتكرة مع محتوى صباغة 50 %، يخفي عيوب البشرة، ويقوم بتنعيم الجلد ويعطيه مظهراً جذاب، حتى لو تم استخدامه بكميات صغيرة.. كما يمكن استخدامه على الوجه والجسم لتنعيم البشرة أو جعل لونها فاتح. كثيراُ ما يستخدم هذا الكريم من قبل المصورين المحترفين والممثلين أو في المناسبات الخاصة.

ديرماكول كريم أساس مقاوم للماء - 221

تسوقي من المول.كوم بسعر 48.83 ريال سعودي.





كيفية اختيار كريم الأساس المناسب حسب نوع البشرة:

لصاحبات البشرة الدهنية:

يفضل استخدام كريم الأساس الخالي من الزيوت؛ إذ يعمل على تجفيف البشرة جيداً، كما وبفضل استخدام كريم الأساس الخالي من اللمعة ليحد من لمعان البشرة بشكل فعال، ومنحها مظهراً طبيعياً جميلاً.

لصاحبات البشرة الجافة:

يفضل استخدام كريم الأساس الذي يحتوي على مرطبات طبيعي؛ إذ يمنح البشرة نضارة وترطيباً، وينصح باستخدام الكريمات اللامعة لمنح البشرة لمعاناً. وتجنب استخدام كريم الأساس البودرة للحد من تسبب في جفاف البشرة.

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لصاحبات البشرة المختلطة:

ينصح باستخدام كريم الأساس الخالي من الزيوت، الذي يكون على هيئة بودرة مدمجة، ويجب أن تكون البودرة ذات لون قويّ وظاهر، أمّا في حال استخدام كريم الأساس السائل يفضل بوضع بودرة التثبيت على الوجه بعد الانتهاء من استخدامه.

احرصي دوماً على اختيار كريم اساس يومي مناسب للون البشرة ويكون عموماً أفتح بدرجة واحدة من لون سحنتك الأساسي؛ إذ عند وضع المكياج تتحول تركيبة كريم الأساس الىأغمق بسبب تعرضها للهواء وافرازات الزيوت في الوجه.

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