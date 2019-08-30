بدلات سهرة بحسب شكل الجسم موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة مميزة من البدلات الرسمية التي تناسب السهرة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة ، فتألقت العارضات على منصات أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019 - 2020 بأجمل بدلات السهرة، والتي رأينا بها خيارات مثالية لاطلالة عملية وأنيقة، لحضور مناسبات هذا الموسم.



"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث الموديلات لـ بدلات السهرة موضة خريف 2019 وتخبركِ بالتصميم الذي يناسب شكل جسمِك.

Alice Olivia



- الجئي إلى الـبدلات المصممة بجاكيتات طويلة، لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة وتجدينها لدى كيارا بوني Chiara Boni وكارولينا هيريرا Carolina Herrera.

- إذا كنتِ قصيرة القامة، يُفضل أن تختاري بدلة مزودة بحزام من لون الجاكيت نفسه مثل التصميمات الموقعة من بادجلي ميشكاBadgleyMischka.

Badgley Mischka



- استعيني بالبدلات السهرةالمصممة بقبة حرف V مثل تصميمات بادجلي ميشكاBadgleyMischkaوكريستيان سيريانو Christian Sirianoلتنحفي منطقة الصدر ولتطيلي رقبتكِ.

برزت هذا الموسم بدلات السهرةالمخمل فزيّنت مجموعات أليس + أوليفيا Alice + Olivia وCushnieوننصحكِ باعتمادها فقط في حال كنتِ تتمتعين بقوام رشيق، أو اختاري موديل بقصة غير محددة للجسم.

- قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade تشكيلة رائعة من بدلات السهرة التي تميزت بالبناطيل الواسعة التي ستخفي امتلاء القوام، وستضمن لكِ في الوقت نفسه اطلالة ساترة تناسب الحجاب.

Elie Tahari



- يُفضل اعتماد بدلة مصممة بلون واحد مثل موديل كريستيان سيريانو Christian Sirianoوكارولينا هيريرا Carolina Herrera اذا كنتِ قصيرة القوام، أيضًا بدلات السهرة المخططة بالطول ستلائمكِ.

- اعتمدي بدلات السهرةالمصممة بسترة Wrap مستوحاة من ستايل الكيمونو والتي قدمتها ماركة بادجلي ميشكاBadgleyMischkaلتخفي ترهل البطن وكامل منطقة الخصر.

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