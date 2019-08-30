شيما الحاج: أتمنى ارتداء الحجاب والعودة للتمثيل

تفاعلت الفنانة الشابة شيما الحاج مع جمهورها من خلال الرد على أسألتهم على "إنستجرام" من خلال خاصية "استوري"، وسألت أحد المتابعات شيما عن إمكانية إرتدائها الحجاب فقالت إنها تتمنى ارتداؤه.
وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل، خلال الفترة المقبلة، أكدت شيما أنها تتمنى ذلك الأمر خصوصًا أنها تحب الفن والتمثيل منذ صغرها.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قررت إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.
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