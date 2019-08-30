ما العمل عند نقص السكر بالدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية إن نقص السكر بالدم يحدث بسبب حَقن جرعة كبيرة من الأنسولين، كما أنه يهاجم مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يخضعون للعلاج بمادة "سلفونيل يوريا".

وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري أنه عندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليجرام لكل ديسيلتر، فإن ذلك يعتبر حالة هبوط في السكر ويجب علاجه فورا.

وتتمثل أعراض نقص السكر بالدم في التعرق الشديد والقلق وخفقان القلب وارتجاف الأطراف واضطرابات الرؤية والدوار وفقدان الوعي. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي على المريض تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل الجلوكوز وعصائر الفاكهة والسكاكر. ومن الأفضل أن تكون هذه الكربوهيدرات في متناول يد المريض باستمرار للجوء إليها عند الحاجة.