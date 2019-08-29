قطع مجوهرات كانت الاكثر مبيعاً في المزاد العلني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 07:38 مساءً - شهدت الأعوام الماضية تنوعًا كبيرًا في قطع المجوهرات النادرة المعروضة للبيع خلال مزادات أقيمت في أماكن وأزمنة مختلفة بدور المزادات العالمية.

فيما يلي بعض من قطع المجوهرات التي سجّل مبيعها في المزاد العلني أرقاماً خياليّة، أو أرقاماً لم يتمّ الإعلان عنها.



Queen Marie Jose’s Emerald & Diamond Necklace

قلادة الملكة ماري خوسيه



Queen Marie Jose’s Emerald & Diamond Necklace

قلادة الملكة ماري خوسيه





تعود هذه القطعة المثيرة للاهتمام من تصميم Van Cleef & Arpels لآخر ملكات إيطاليا، الملكة ماري خوسيه، التي كانت معروفة بامتلاكها مجموعة واسعة من المجوهرات، بما فيها هذه القلادة المرصّعة بـ 50 حجر زمرّد وبالكثير من الألماس. تمّ بيعها في مزاد علنيّ إلى جانب مجموعة من المجوهرات ورثتها حفيدة الملكة، الأميرة ماريا غابرييلّا، لتغطية تكاليف حقوق الميراث. لم يتمّ الكشف عن ثمن هذه القطعة أو عمّن قام باقتنائها لاحقاً.





بروش الإمبراطورة أوجيني



هذا البروش، الذي صمّمه فرانسوا كرامر François Kramer في عام 1855، يحمل تصميم قوس منحوت على الطراز الأوروبي القديم ومرصّع بالماس. قدّمه الإمبراطور نابليون الثالث لزوجته الإمبراطورة أوجيني. في 22 أبريل 2008، نظّم رئيس متحف اللوفر، هنري لويريت Henri Loyrette، عملية بيع خاصّة بالتنسيق مع مزاد Christie’s نيويورك، من أجل إعادة قطعة المجوهرات التاريخية هذه إلى وطنها فرنسا.



Queen Mary’s Diamond Rivière

قلادة الملكة ماري

Queen Mary’s Diamond Rivière

قلادة الملكة ماري





هذا الطوق المصوغ بالذهب والفضّة يأتي على شكل صفّ مكوّن من 34 ماسة، وكان ملكاً للملكة البريطانيّة ماري، أهدته لاحقاً لحفيدتها الأميرة مارغريت. بيع الطوق في مزاد علنيّ لدى Christie’s لقاء مبلغ 993.600 جنيهاً إسترلينيّاً.





سوار نمر كارتييه الخاصّ بـ واليس سيمبسون



تضمّ مجموعة دوقة وندسور، واليس سيمبسون، سواراً كان هديّة من زوجها الملك السابق إدوارد الثامن، مرصّعاً بالألماس والعقيق مع حبّتين من الزمرّد تشكّلان عينَيّ النمر، صنعه المصمّم جان كارتييه Jean Cartier خصّيصاً لها. بيعت هذه القطعة الثمينة فيما بعد بمبلغ 12 مليون دولار.



Emerald and Diamond Tiara

تاج الزمرّد والألماس



صُنع هذا التاج بتكليف من الأمير جويدو هنكل فون دونرسمارك Guido Henckel von Donnersmarck، وأهداه لزوجته الثانية كاثرين في عام 1900. وهناك أيضاً شائعات بأنّ ملكيّته تعود إلى أوجيني، زوجة الإمبراطور نابليون الثالث، ملك فرنسا. ومع ذلك، بغض النظر عن الملكية المنقولة، فإنه يحتوي على صف مكوّن من 11 حجر زمرّد مصقولاً على شكل كمثرى، وزن 500 قيراط. تمّ بيعه في المزاد العلنيّ عدّة مرّات، إلّا أنّ عمليّة البيع الأخيرة حصلت لدى دار Sotheby’s في جنيف عام 2011، حاصدةً لقاءه رقماً خياليّاً دفعه مجهول، وبلغ 12.76 مليون دولار.





The Graff Pink

ماسة غراف الورديّة

The Graff Pink

ماسة غراف الورديّة





يُقال إنّها أغلى قطعة مجوهرات في العالم، وقد بيعت بسعر مذهل بلغ 46 مليون دولار في نوفمبر 2010. اشتهرت باسم The Graff Pink، وقد صُنّفت بأنّها من النوع الثاني من الألماس، أي بتصنيف مثالي، ما يعطيها سعراً يصل إلى حوالي 1.85 مليون دولار لكلّ قيراط.

أما قصّة هذه الماسة، فتقول إنّها كانت ملك صانع المجوهرات هاري وينستون قبل أن يبيعها سنة 1950 إلى جامع مجهول الهويّة، الذي باعها أخيراً عام 2010 في مزاد علني في جنيف إلى تاجر الألماس Laurence Graff، والذي أطلق عليها اسم The Graff Pink.



L’Incomparable Diamond Necklace

ماسة لا تقارَن



L’Incomparable Diamond Necklace

ماسة لا تقارَن





تحمل قلادة L’Incomparable Diamond Necklace أكبر حجر ألماس أصفر نقي في العالم، وزنه 407.48 قراريط، وهو بحجم البيضة، ما يجعلها أغلى قلادة في العالم حاليّاً. تملكها دار المجوهرات معوض Mouawad، وهي شركة سويسرية وإماراتية للسلع الفاخرة، وقد اشترتها مقابل 55 مليون دولار عام 2013. للألماسة الكبيرة في وسط القلادة تاريخ غير اعتيادي بعض الشيء، فقد عثرت عليها فتاة صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صدفةً في كومة من أنقاض التعدين قبل 30 عاماً تقريباً. عُرضت الماسة في عدّة متاحف حول العالم، من بينها متحف Smithsonian Institution في واشنطن، قبل شرائها من قبل دار معوّض، التي علّقتها في عقد مع سلسلة من الذهب عيار 18 قيراطاً، مرصّعة عليها 91 حبّة من الماس الأبيض ذات وزن إجمالي 200 قيراط.

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