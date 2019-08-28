إيمي ودنيا سمير غانم في الأصفر والذهبي من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - علاقة قوية تجمع بين الشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم، وفي الكثير من المناسبات نراهما مع بعضهما البعض وقد نسقتا اطلالات متناغمة ولافتة، مثل الحفل الخاص مؤخرًا والذي شاهدناهما به في فساتين مميزة ذات طابع صيفي ولافت، وقد اختارت إيمي فستان أوف شلودر أصفر، بينما اعتمدت دنيا لوك أكثر عصرية، وكان عبارة عن فستان قصير من الترتر الذهبي، فمن برأيكِ كانت الأكثر أناقة، إيمي أم دنيا سمير غانم؟ شاهدي الصور وشاركينا رأيكِ بعد ذلك.



إيمي سمير غانم في فستان باللون الأصفر

(في النص) من الأكثر أناقة برأيك دنيا أم ايمي سمير غانم





لوك صيفي منعش اعتمدته إيمي سمير غانم، ونسقته بأسلوب أنيق مؤخرًا، وكان عبارة عن فستان ماكسي باللون الأصفر الحيوي بقصة الأوف شولدر الرائجة جدًّا هذا الموسم، محدد الخصر وتنورته واسعة وصل طولها حد الكاحل، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ ذهبي وحقيبة كلاتش براقة مصنوعة من الكريستال.





دنيا سمير غانم في فستان قصير من الترتر

دنيا سمير غانم في فستان قصير من الكسندر فوتييه





أما دنيا سمير غانم فقد شاهدناها في لوك أكثر عصرية، اختارت فيه فستانًا قصيرًا براقًا بقصة الكتف الواحدة من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier مصنوعًا من الترتر باللون الذهبي الغني، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، وحقيبة كتف مميزة من شانيل Chanel.



من الأكثر أناقة إيمي أم دنيا سمير غانم؟



من الصعب أن نختار الأكثر أناقة بين الشقيقتين، حيث إنّ كلاهما استطاعت أن تنسق اطلالات صيفية لافتة، غير أنّ دنيا بدت أكثر عصرية وأكثر تجددًا في الفستان الذهبي البراق الذي اختارته.



وأنتِ من برأيكِ بدت الأكثر أناقة، إيمي أم دنيا سمير غانم؟

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