بينهم رانيا يوسف وريهام حجاج.. من أصدقاء فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي؟

تعشق التصوير وتوثيق لحظات استمتاعها بالحفلات والسفر والفعاليات الفنية، مع أصدقائها من الفنانين والإعلاميين، مشاركةً متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعشرات الصور ومقاطع الفيديو معهم، معلنة بذلك الإعلامية فاتن موسى عن أصدقائها من المشاهير.

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"هن" تجول في حساب فاتن عبر "إنستجرام"، لرصد أبرز أصدقائها، خلال الفقرات التالية:-

تشارك زوجة مصطفى فهمي باستمرار صورها مع الفنانة رانيا يوسف، في مختلف المناسبات، أبرزها حضورهما حفل الفنان محمود العسيلي بالساحل الشمالي، كما أنهما التقيتا عدة مرات في لبنان، ويسهران سويا في المطاعم والحفلات الغنائية.

ريهام حجاج

تلتقي فاتن بصديقتها الفنانة ريهام حجاج في الساحل الشمالي، الذي تفضل زوجة مصطفى فهمي السفر إليه باستمرار.

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دينا الشربيني

التقت بالفنانة دينا الشربيني عدة مرات، بسبب مشاركة زوجها في بطولة مسلسل "مليكة" مع الممثلة الشابة، حيث تواجدت فاتن في كواليس التصوير أكثر من مرة، فضلا عن حضورها السهرة الرمضانية للاحتفال بالمسلسل بحضور النجم عمرو دياب.

حسين فهمي

نشأت علاقة صداقة بين فاتن والفنان حسين فهمي، شقيق زوجها، حيث تتواجد معه في العديد من الفعاليات الأسرية والفنية.

يشار إلى أن فاتن موسى تصدرت موقع البحث "جوجل" وموقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، عقب ظهورها مع زوجها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر "دي أم سي".