أطعمة تسبب السرطان.. أهمها اللحوم المصنعة والفشار

هناك العديد من الأطعمة التي ربما تسبب السرطان، ومع هذا فإنك تقومين بإدخالها لنظامك ونظام أطفالك الغذائي اليومي باستمرار، فهذه تُعد كارثة يجب التوقف عنها فورًا، إليك أبرز هذه الأطعمة التي يقدمها لكِ موقع "هن" نقلًا عن موقع "Cookings Life".

الفشار في المايكروويف

الفشار في الميكروويف غير آمن على الصحة، حيث يمكن أن تسبب كل من الأبخرة الناتجة عن الفشار الطازج والمواد الكيميائية الموجودة في الكيس الورقي، مرض السرطان.

الصودا تسبب السمنة، بسبب أنها مليئة بالنكهات الاصطناعية، حيث إن أغلب تلك النكهات يسبب الإفراط في تناولها الإصابة بالسرطان.

الشيبسى

ربما يسبب الـ"شيبسي" السرطان بسبب مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة موجودة في أغلب رقائق البطاطس وبكثرة.

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السكر المكرر

السكر المكرر هو واحد من المواد الغذائية التي يمكن أن يكون من الصعب التخلي عنها، ولكن إذا توقفت عن دمج المنتجات التي تحتوي على السكر المكرر في نظامك الغذائي فستقل مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.

الأطعمة المعلبة عادة ما تكون مليئة بالمواد الحافظة، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البروستاتا.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالمواد الكيميائية والمواد الحافظة، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لأن تأثيره على الجسم تقريبًا يكون نفس تأثير دخان السجائر.

الأحماض الدهنية غير المشبعة

الأحماض الدهنية غير المشبعة أحماض تسبب السرطان، وعلاوة على ذلك تتسبب في عدد من أمراض القلب.