على أنغام أنا ضد الكسر.. رانيا يوسف تظهر بفستان جريء مع مصطفى فهمي وزوجته

بفستان فاتح اللون، منقوش بالورود، وله فتحة واسعة عند الصدر، شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بمقطع فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف، وهي تقدم وصلة رقص، على أنغام أغنية "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر" للفنان محمود العسيلي.

واعتمدت الفنانة على الشعر المنسدل الأسود، والمكياج البسيط، مع إكسسوار شعر مزود بـ"الريش".

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وظهر الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، وهما يشاركان الفنانة الرقص، خلال المقطع.

وعلقت "رانيا" على المقطع: "أنا مجرد شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتي".

وطرحت رانيا يوسف، مؤخرًا، عبر خاصية الـ"استوري" على إنستجرام، مسابقة اختلاف الصورة، حيث نشرت صورتين لها، معلقة عليهما: "أوجد 5 ‏اختلافات بين الصورتين"، وحملت الصورتين وسمين: "مسابقة رانيا يوسف" و"اختلافات الصور".