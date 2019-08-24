تعرف على أنواع السمنة

تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص، من أمراض السمنة، بسبب زيادة أوزانهم، ما يُسبب العديد من المشكلات الصحية، كالتهاب المفاصل، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري.

ويرصد "هُن" أنواع السمنة، وفقًا لـ "thesun"

أنواع السمنة

سمنة الغذاء

وهو أكثر الأسباب المُتعارف عليها، فتناول الأكلات السريعة بشراهة، والأطعمة الدُهنية، يُسبب زيادة كُتلة الوزن.

الخمول

يُعد واحدا من أكثر أنواع السمنة شيوعًا، حيث إن خمول المرء، وعدم القيام بنشاط بدني، قد يؤدي إلى تراكم الدهون ببعض أجزاء الجسم، ما يؤدي للسمنة.

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اضطراب الهرمونات والتوتر

قد يُسبب الاكتئاب والتوتر، واضطراب الشاعر، والهرمونات، في زيادة وزن الجسم.

الجلوتين

وهو مركب بروتيني يتواجد في العديد من الحبوب، والأطعمة، ويسبب السمنة في حال تناوله بكثرة، ويوجد هذا المركب في القمح، الشعير، اللحوم المصنعة، الأرز البني.

سمنة الأرداف

والتي تحدث خلال فترات التغير الهرموني، مثل البلوغ، والحمل، وانقطاع الطمث، فتسبب زيادة في حجم كتلة الأرداف.

السمنة الوريدية

وهو نوع وراثي، يتسبب في تورم الساقين، وقد يحدث خلال الحمل أحيانًا.