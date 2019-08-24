أضرار الإفراط في تناول المانجو

خلال فصل الصيف، يفرط الكثيرون في تناول فاكهة المانجو، التي تزرع خلال ذلك الموسم، دون الاكتراث بالعواقب الصحية للإكثار من استهلاك تلك الفاكهة.

وعلى الرغم من أن تناول المانجو يسبب العديد من الفوائد للجسم، لأنه مصدر غني جدًا لفيتامين C. وهو يساعد الجهاز المناعي لجسم الإنسان، إلا أن الإكثار منه يسبب العديد من المشاكل الصحية.

وفيما يلي، أبرز الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول المانجو، وفقا لما ذكره جيف إتش توم، أخصائي التغذية في Herbal Care، في موقع quora:-

عدوى السالمونيلا

يؤدي الإفراط في تناول المانجوإلى الإصابة بـ"عدوى السالمونيلا"، وهو مرض بكتيري يصيب المعدة، حيث أنه في 1999، تم الإبلاغ لأول مرة عن هذه العدوى في الولايات المتحدة عام 1999، بسبب الإفراط في المانجو.

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زيادة الوزن

تحتوى حبة المانجو المتوسطة على ما يرقب من 135 سعرة حرارية، لذلك فالإفراط في تناولها يساهم في اكتساب المزين من الوزن

ارتفاع السكر

تحتوى فاكهة المانجو على كمية كبيرة من سكر، لذلك فالاستهلاك المفرط منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

إلتهاب المفاصل

يمكن أن يسبب الإفراط في استهلاك المانجو، إلى تفاخم الإصابة بإلتهاب المفاصل، للأشخاص المصابين بهذا المرض بالفعل.