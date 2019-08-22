بعد تصريحات "التخان".. جمهور ريهام سعيد ينقلب عليها: "هي نسيت نفسها"

أثارت الفنانة ريهام سعيد غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن أصحاب الوزن الزائد، وذلك عبر برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة".

وقالت ريهام سعيد، في حلقتها، إنها تدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج 500 مصري ومصرية من مرضى السمنة، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عنها وكأنها غير مهمة بالنسبة لهم.

وأضافت ريهام سعيد: "الناس التخينة ميِّتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".

وواصلت: "يعني وانتي ماشية كده بالإسدال ولا الجلابية ومش قادرة تمشي، وبتعرجي، علشان ركبك وجعاكي، وبتبقي عرقانة علشان عندك كمية السموم غير الطبيعية، فقدتي كل أنوثتك وضحكتك.. فقدتي كل حاجة".

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حديث ريهام سعيد الأخير، أثار ضدها بعض رواد فيس بوك، إذ هاجموها بتعليقاتهم على الفيديو المتداول للحلقة، ومنها من فتاة: "سبحان الله ربنا ابتلاكي عشان تتعظي وتحسي بالناس، وراجعه تجرحي فيهم بردو".

وتساءلت أخرى: "هي مش كانت تخينة أول ما طلعت، ولا نسيت نفسها"، وعلقت ثالثة: "هي كانت بتقول كده علشان الناس تخس".

ريهام سعيد ترد على منتقديها

رد الإعلامية على منتقديها في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وقالت ريهام، في مقطع لا تتجاوز مدته 3 دقائق و27 ثانية: "مش هطول عليكم، علشان مابحبش اللايف، بس قريت أخبار وبوستات عن إني قولت التُخان دول شكلهم وحش، أنا فعلا قولت كده بس في سياق حديث، علشان احنا عاملين حملة ضد السمنة".

وأضافت، أنها مريضة سمنة، ولا تزال تعاني منها، موضحة أنها قررت التخلص من الوزن الزائد، بعد أن وجه لها الفنان محمود حميدة بعض الكلمات الجارحة، على حد وصفها، ما دفعها لبدء رحلتها للتخلص من الدهون، مستطردة: "أنا قررت أواجه الناس المريضة بالسمنة بمشاكلهم، واللي بيقولكم مش مهم الشكل بيضحك عليكم، واللي بيقولكم المهم إن روحكم تكون حلوة بيضحك عليكم، لإنكم أكتر ناس بتعانوا".

وتابعت: "عيب أوي المواقع اللي بتاخد جملة في النص، من غير ما تشوف سياق الكلام، وطبعا دول الإخوان، لإني أشدت بمبادرة الرئيس لمحاربة السمنة"، موجهة رسالة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة: "كلوا بعض، وكلوا في نفسكم، طبعا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وأمم أفريقيا حرقاكم أوي، اتحرقوا أكتر، وهتفضل نعلى وهنتطور أكتر".