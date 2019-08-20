أقراط ماسية من أشهر الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - تتميز قطع مجوهرات الالماس عن غيرها . تصاميم الأقراط التي قدّمتها دور المجوهرات العالمية ضمن مجموعاتها هذا العام، جاءت غنيّة بحجر الألماس البرّاق وبتصاميم جذابة وغنيّة.

خلال المناسبات ، لا بد من لفت الأنظار بشدة، من هنا من الضروري التألق بمجوهرات من الماس ذات أحجام بارزة وكبيرة، وما الأفضل من ابراز جمالك بـ أ قراط ماسية مميزة ذا طابع فاخر لا ينافسه أحد. هذه الصيحة التي بسطت سيادتها بشدة في عالم المجوهرات هذا العام، بحيث أتى الماس ليحتل الصدارة على كافة الأحجار الأخرى.



أقراط الماسية



اقراط الماسية بأحجام مختلفة

دور عديدة عالمية ركزت على ابتكار أقراط الماس، بحيث رأينا في مجموعات عدة تصاميم ماسبة ذات أحجام متنوعة، فأتت بعض تصاميم الأقراط بأحجام متوسطة ومنها تصاميم أخرى منسدلة وكبيرة. وذقد لفتتنا بشدة تصاميم شانيل وديور فاين جولوري وميسيكا وبوشرون وغيرهم كثر…

أقراط الماسية



طرق ارتداء الأقراط الماسية



للفت الأنظار بشدة، وتسليط الضوء على الأقراط الماسية، لا بد واتباع النصائح التالية:

- أهم خطوة يجب أن تقومي بها، هي رفع شعرك بطريقة ناعمة عند ارتداء الأقراط الماسية، لكي تسلطي الضوء عليها.

- هذه الأقراط الرائجة حالياً تتمتع بتصميم بارز وكبير، من هنا لا تنسقي عقداً كبيراً معها لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

أقراط الماسية



- لا تيالغي في الاكثار من المجوهرات ، ولا تعمدي الى ادخال الذهب مع قطع الماس الا ان كانت من الذهب الأبيض.

- نسقي مع هذه التصاميم أزياء متناغمة وتليق به، ففي حال كانت عباءتك أو فستانك مطرزين بشدة، ففنصحك لعتماد الأقراك الناعمة، والعكس صحيح، ففي حال كانت تصاميمك ناعمة ومحايدة، فهنا يمكن التوجه نحو الأقراط الكبيرة والبارزة جداً.

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