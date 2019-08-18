من هو الملياردير سعود الشربتلي زوج الفنانة جيهان نصر؟

رغم مسيرتها الفنية القصيرة إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة، فبمجرد ظهورها على استيحاء خلال أحد عروض مسرحية "الملك لير" بعد أكثر من 20 عاما من اعتزالها، تذكرها الجمهور مجددا واسترجع أعمال الفنانة المعتزلة جيهان نصر في ذاكرته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

جيهان نصر تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، وانتشرت أخبار عدة أنه اشترط أن تترك الفن وترتدي الحجاب وتتفرغ لإدارة شؤون المنزل.

وانتشر أيضا أخبار عدة تناقلتها المواقع والتواصل الاجتماعي أن "نصر" وافقت على الزواج من سعود الشربتلي عام 1997 لأنه وفر لها الحياة الكريمة، فقد أهداها خاتم ألماس يقدر ثمنه بـ200 ألف جنيه، وهو رقم خيالي وقتها، كما أنها حصلت على مهر يقدر بنحو 5 ملايين جنيه، ومؤخر صداق 1.5 مليون دولار، وفيلا في لندن، وطائرة خاصة، فمن هو هذا الملياردير السعودي؟

عائلة شربتلي

يعتبر "سعود" أحد أفراد عائلة الشربتلي المعروفة في المملكة، ويتلخص عمل العائلة في مجال التجارة والأعمال، وكانت أول عائلة تحصل على لقب وزير دولة فخري في السعودية، ومَنحت لعميد العائلة حسن عباس شربتلي عام 1934.

وتعمل عائلة الشربتلي في تنمية المملكة منذ ثلاثينات القرن الماضي، في عهد ما قبل النفط، حتى أصبحوا يمتلكون عدد من المؤسسات الرائدة مثل بنك الرياض وشركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعدد من المشاريع الضخمة في مجال العقارات والسيارات والقطاع التجاري عمومًا، بجانب دورهم في نشر الثقافة والأعمال الخيرية، وفقا لمقال نشر بصحيفة "عكاظ" في سبتمبر 2016، للدكتور عبد الله المدني أستاذ العلاقات الدولية من مملكة البحرين

سعود الشربتلي

سعود الشربتلي شاعر سعودي ولد في جدة، وتحدث عن نفسه في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية عام 2014 قائلا إن أولى محاولته في كتابة الشعر كانت في الابتدائية، وكانت أول قصيدة بعنوان "يا هاجرة" ولكنها لم تكن متزنة، وشجعه أساتذته في اللغة العربية، ونصحوه بقراءة بحور الشعر للخليل بن أحمد، والأصفهاني، ونزار قباني.

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ثم انتقل إلى المرحلة المتوسطة في مدرسة اليرموك، وبدأ خلالها الكتابة الفعلية لكن بدون تركيز أو جدية، وبعد انتقاله للمدرسة الثانوية، برزت موهبة الكتابة، وتفوق في مادة التعبير، ثم التحق بجامعة الملك عبد العزيز، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة إدارة أعمال، ثم حصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة كامبردج البريطانية.

دخول الفن

ظهرت موهبة سعود الشربتلي الفنية بحسب قوله: "أردت أن اكتب كلمات لابني وابنتي بمناسبة مولدهما، كنت في لندن وقابلت الفنان طلال مداح، وطلبت منه أن يغني تلك القصيدة، التي كتبتها خلال 3 أشهر، واخترت لها عنوان (خلصت القصة)، وبالفعل أعجبته، وكانت بداية التعاون الفني".

ويتعاون "سعود" الآن مع ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم محمد عبده، وباسكال مشعلاني، ولطيفة، وسميرة سعيد، وغيرهم.

زواجه من جيهان نصر

خلال عرض مسرحية "المحظوظ" لجيهان نصر وسمير غانم في بيروت عام 1977، شاهدها "سعود"، وطلب لقائها، ولعب "غانم" دور في تقريب المسافات، وتقدم لخطبتها، وفي نفس العام ارتدت الحجاب واعتزلت الفن.