صور.. لقاء الخميسي بملابس البحر في أحدث ظهور.. ومتابعون: كاش مايو زين

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها على موقع "انستجرام"، ظهرت خلالها على البحر بكيمونو طويل من اللون الأحمر الكاروهات كشف عن ساقيها.

وارتدت لقاء تحت الكيمونو، مايو ظهرت أطرافه، إلى جانب ارتدائها نظارة شمسية.

وكتبت الخميسي في تعليقها على الصورة جملة مقتبسة، جاء فيها: "بالنسبة لها كان المحيط أكثر من مجرد حلم، لقد كان المكان الذي احتاجت إلى زيارته لتجد نفسها. وعندما عادت إلى المدينة ، كان بإمكانك رؤية الشمس في عينيها، والرياح في شعرها، وتذوق الملح اللانهائي على شفتيها، هوسيه شافيز".

Advertisements

الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي لقاء الخميسي، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "تبارك الله عليك مدام لقاء كاش ميو زين، والقفة المغربية فكرتني في قفة مثلها كانت عندي وأنا صغيرة فقط عجباتني إضافة لاكسسوار الفضي وحروف تافيناغت الأمازيغية لغتي الأصلية"، وقال آخر، "أوه بجد زي القمر".