ستايل الاعلامية السعودية سارة مراد والتنانير المفضلة لديها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تعشق الاعلامية السعودية ساره مراد التنانير ذات القصات المتنوعة والعديدة، وهي تتمتع بأسلوب مميز في عالم الموضة. ظهرت ساره مراد لعدة مرات متألقةً بتنانير ملفتة وجميلة، منسقةً اياها بطرق متنوعة. لذا اكتشفي أهم الصيحات التي تعتمدها وما هو السر الكامن وراء تنسيقها.



التنانير المتنوعة عشق ساره مراد

من يتابع اطلالات ساره مراد العديدة، يكتشف أن لديها تعلق كبير بـ التنانير الطويلة، وهو أمر بديهي للراحة التي تعكسها لها هذه التصاميم وللطول الذي تمنحها اياه هذا فضلاً عن القامة الممشوقة التي تلقي بظلالها على اطلالتها من خلال هذه القصات. ومن أبرز القصات التي تتألق بها ساره:

تنانير ساره مراد



التنورة مع الثنيات

تعشق ساره مراد التنانير ذات الثنيات الرفيعة التي تذكرنا بموضة الستينات وزمن الريترو زهي تنسقها مع بلوز ضيقة وقصيرة تتناغم معها بشكل كبير.



التنورة الملفتة

باطلالة عصرية وجميلة تختار ساره مراد التنانير الملتفة حول الخصر والتي تنسقها مع بلوز ضيقة وغير واسعة لانشاء تجانس في الطلة.



التنورة مع الكشاكش

تعكس ساره مراد اطلالة عصرية بتنورتها المزينة بكشاكش خصوصاً ذات اللون الا[يض التي تليق بأجواء الصيف الحيوية والمشرقة، وتعمل على تنسيقها مع حذاء رياضي عصري لكي تعكس طلة بعيدة عن الكلاسيكية.

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التنورة الطويلة الضيقة

من أبرز القصات التي تعشقها ساره مراد هي التنورة الطويلة الضيقة، وتعمل على تنسيقها مع بلوزة ذات طابع رياضي بعيد عن المبالغة.

تنانير ساره مراد



كيف ترتدين هذه التنانير بأسلوب ساره مراد؟

أنت أيضاً يمكنك أن تعتمدي هذا الأسلوب بطريقة ساره مراد من خلال النصائح التالية:

- نسقي التنورة ذات الثنيات مع بلوز ضيقية واياكي أن تعتمدي معها بلوز واسعة.

- اختاري الأحذية الرياضية مع بعض قصات هذه التنانير لكي تبعدي عنها الطابع الكلاسيكي الممل.



- اعتمدي حقيبة جانبية مع هذه التصاميم لكي تلفتي الأنظار.

- تجرأي وارتدي هذه التنانير الطويلة حتى ولو لم تكوني معتادة عليها، اذ أنها من أبرز صيحات هذا الموسم ورائجة جداً خلال الصيف، وتمنح اطلالتك رونقاً وتميزاً لا مثيل لهما في مختلف الأوقات.

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