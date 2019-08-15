قفاطين وعبايات على غرار ريم عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - ريم عبد الله، ممثلة سعودية تهتمُّ بالأناقة، وتحرص على ظهورها بشكل رائع في مختلف المناسبات. اخترنا لكِ اليوم اطلالات عدة لها بالأزياء العربية كـ القفطان والعباية؛ لتُلهمكِ أفكارًا وموديلات مميزة.

قفاطين وعبايات من وحي الفنانة ريم عبد الله





تزينت بطلة مسلسل "العاصوف" ريم عبد الله بعبايات عدة مميزة، أبرزها عباية سوداء بجيوب ذهبية مطرَّزة، وتطريزات ذهبية في المنتصف، وأطراف الأكمام، وارتدَت عباية زرقاء بنقط وجيوب جيشية وقماش بيج في المنتصف، وأطلَّت بعباية بنية بتطريزات عدة وأكمام واسعة، وتجمَّلَت بعباية زرقاء واسعة بزينة فضية بمنطقة الكتف، واختارت عباية باللون البني مطرَّزة باللون الذهبي في الأكمام وفي المنتصف، كما ظهرت بعباية خضراء بتصميم مزيَّن بالذهبي، وتزينت بعباية زهرية ناعمة وواسعة منقوشة باللون الذهبي في المنتصف، وأخرى كحلية واسعة بقماش كسرات.

قفاطين وعبايات من وحي الفنانة ريم عبد الله



وارتدت ريم قفاطين عدة أنيقة، منها قفطان بنفسجي مطرَّز بالفضي من المنتصف والأكمام والرقبة، وظهرت بقفطان أزرق مزيَّن بحزام وأزرار عدة متتالية، ونقشات مميزة ووشاح شفاف بالنقشات نفسها، وأكملت الزيَّ بمجوهرات فضية فاخرة، وأطلَّت بقفطان أسود مزيَّن بالذهبي في الأكمام، وبطريقة مثلث في منطقة الصدر، ومن الأسفل جاء بنقوش عدة مميزة، وتألَّقت بقفطان أبيض بأكمام منفوخة مزين بتطريزات ذهبية أنيقة، وتجمَّلت بقفطان أزرق بحزام وزينة باللون السكري، واختارت قفطانًا أحمر بزينة ذهبية في الأكمام وفي منطقة الصدر، وحزامًا ذهبيًّا بربطة فيونكة ذهبية.

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