كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 07:36 مساءً - تعد ساعات الماس من أكثر قطع المجوهرات رقياً وفخامة في معصم المرأة. فهي تزيد من إطلالتها بريقاً وسحراً خلال المناسبات؛ لتجعلها تنفرد بأسلوب فاخر يلفت أنظار كل من حولها ويغلّفها بسحر لامتناهٍ.

ولعام 2019. طرحت دور الساعات العالمية الفاخرة خلال معرض الصالون الدولي للساعات الراقية 2019 SIHH مجموعة متألّقة من ساعات الماس التي تشع بريقاً وإشراقاً وتزيد من فخامة أي إطلالة.

ساعة الماس راقية من باتيك فيليب Patek Philipe



من هنا، سوف نضع اليوم بين بيديك في «الخليج 365» آخر تصاميم ساعات الماس موديل 2019 ذلك كي تلقي نظرة عليها وتختاري منها الأنسب إلى أسلوبك مع الأخذ بعين الاعتبار المناسبة التي تودّين المشاركة فيها.

ساعات الماس راقية موديل 2019

ساعات الماس راقية من علامة كارتييه Cartier موديل 2019

ساعات الماس راقية من علامة كارتييه Cartier موديل 2019



من دار كارتييه Cartier الفاخرة للساعات والمجوهرات، اخترنا لك اليوم ساعة Baignoire ذات الحجم الصغير والتصميم الأنثوي الناعم. تم تصميم هذه الساعة من الذهب الأبيض وهي مرصعة بالألماس الفاخرة.

يمكنك ارتداء هذه الساعة في مختلف مناسباتك الفاخرة للعام 2019.

ساعات الماس راقية من علامة بياجيه Piaget موديل 2019

ساعات الماس راقية من علامة بياجيه Piaget موديل 2019



طرحت علامة بياجيه Piaget الفاخرة خلال معرض الصالون الدولي للساعات 2019 مجموعة من ساعات الماس الراقية؛ حيث كان أبرزها ساعة Possession المشغولة من الذهب الأبيض الخاص والمرصعة بالكامل بأحجار الماس المتلألئ. <-p>

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سوف تزيد هذه الساعة من فخامة إطلالتك بالأخص إذا ما نسّقتها مع مجوهرات مناسبة لها.

ساعات الماس راقية من علامة أوديمار بيغيه Audemars Piguet موديل 2019

ساعات الماس راقية من علامة أوديمار بيغيه Audemars Piguet موديل 2019



من علامة أوديمار بيغيه Audemars Piguet الرائدة في تصميم أرقى الساعات، انتقينا ساعة Diamond Fury المميزة بتصميمها الفريد والخارج عن المألوف وكأنها سوار فضائي. تم تصميمها بدقة عالية الجودة من الذهب الأبيض وترصيعها بالكامل بأحجار الماس البراقة بمختلف الأحجام والقصات.

ننصحك بعدم ارتداء أي مجوهرات أخرى مع هذه الساعة ذلك لتسليط الضوء عليها.

ساعات الماس راقية من علامة فإن كليف اند آربيلز Van Cleef &Arpels موديل 2019

ساعات الماس راقية من علامة فان كليف اند آربيلز Van Cleef &Arpels موديل 2019



من دار فإن كليف اند آربيلز Van Cleef &Arpels الفاخرة، اخترنا لك اليوم ساعة الماس Snowflakes أحدث موديل 2019 والتي تشيد بعشق بجمال الطبيعة وكل ما فيها من تفاصيل. تم تصميمها من الذهب الأبيض والبلاتينوم الفاخر والماس البراق لتتربّع في معصم المرأة الساعة مشيرة إلى التميّز.

ارتديها مع فستان سهرة فاخر باللون الأسود أو الأحمر وكوني ملكة الحفل.

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